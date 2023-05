Streljački savez Srbije: Dečak koji je počinio masakr i njegov otac nisu naši članovi

U školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru juče je došlo do masovnog ubistva kada je učenik K.K. (13) usmrtio 8 svojih vršnjaka i domara.

Streljački savez Srbije oglasio se nakon tragičnog događaja u školi "Vladislav Ribnikar" i saopštio da izražava najdublje sučešće porodicama stradalih.

Kako su naveli, zbog konteksta koji je iskazan u sredstvima javnog informisanja, kojim se počinilac ovog teškog krivičnog dela povezuje sa streljačkim objektima, Streljački savez Srbije obaveštava da:

1. Počinilac ovog krivičnog dela nije član, niti je ikada bio član streljačke organizacije u okviru Streljačkog saveza Srbije.

2. Otac počinioca krivičnog dela nije član, niti je ikada bio član streljačke organizacije u okviru Streljačkog saveza Srbije.

3. Interna normativa Streljačkog saveza Srbije je znatno rigoroznija od važećeg Zakona o oružju i municiji. U skladu sa našom normativom, maloletnim sportskim strelcima nije dozvoljeno korišćenje oružja velikog kalibra koje je bilo i sredstvo izvršenja pomenutog krivičnog dela.

4. U Republici Srbiji postoji veliki broj komercijalnih streljačkih objekata koji nisu u sastavu Streljačkog saveza Srbije, niti su u funkciji streljačkog sporta.

5. Streljački savez Srbije nema saznanja o tome da li je počinilac gnusnog zločina koristio oružje na ovakvim komercijalnim strelištima koja nisu u sistemu sporta Republike Srbije.

Oni su pozdravili donošenje odluke o merama Vlade Republike Srbije, ali i apelovali da se iz predviđenih mera izuzme Streljački savez Srbije i njegove udružene članice koje se isključivo bave sportskim streljaštvom kao olimpijskim sportom.

- Ukoliko bi mere bile primenjene neselektivno i na Streljački savez Srbije i njegove udružene članice, to bi nanelo nenadoknadiv gubitak srpskom pionirskom, kadetskom i juniorskom pogonu, maloletnim sportistima, jer ovi reprezentativci ne bi mogli da treniraju i da se takmiče na domaćim i međunarodnim takmičenjima pod okriljem Evropske streljačke konfederacije, Svetske streljačke federacije i Međunarodnog olimpijskog komiteta. To bi dovelo do kraha srpskog streljaštva — jednog od najtrofejnijih olimpijskih sportova - saopštili su iz Saveza.

Oni su sugerisali Vladi Srbije da primeni dobru praksu zemalja EU, a koja se odnosi na rigoroznu kontrolu oružja u posedu građanstva, dok je na poseban način definisan rad nacionalnih sportskih streljačkih organizacija.

Podsetimo, u školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru juče je došlo do masovnog ubistva kada je učenik K.K. (13) usmrtio 8 svojih vršnjaka i domara, a šest đaka i nastavnicu ranio. On je odmah uhapšen, a privedeni su i njegovi majka i otac. Građani su se danas okupili oko škole kako bi odali poštu strdalima.