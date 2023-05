Patrijarh Porfirije održao opelo za ubijene đake i domara: Neka Gospod podari mir večni postradalima

Molitva za ubijene u stravičnom zločinu koji se dogodio u OŠ "Vladislav Ribnikar" održana je danas u Hramu Svetog Save. Patrijarh srpski Porfirije držao je opelo za pokoj duša postradalih učenika škole i radnika obezbeđenja, Dragana, uz veliki broj crkvenih starešina.

U emotivnoj molitvi, on se kroz molitvu obratio Bogu da mališanima i Draganu podari carstvo nebesko.

- U dane Vaskrsenja Hristovog, u dane pobede nad smrću, imamo opet jedinog bez mnogo reči i analiza, nas ljudi, neprijatelja. Gospod je pobedio smrt, da li je ovo život, učinio da bude poražen, naš najveći neprijatelj? Zaista, svako od nas u svom životu ima mnogo problema, neke reši neke ne. Ima mnogo nedoumica, mnogo teškoća, nepoznanica - započeo je svoj govor Patrijarh srpski Porfirije i dodao:

- Nešto je moglo da se ne desi u životu. A nešto je, opet, neobjašnjivo, a opet dešava se. Sa nečim možemo da se izborimo, a sa nečim da se suočimo. Jedino što je zasigurno sastavni deo života je da ko se rodi, jedino ne može da izbegne i objasni, odlazak sa ovoga sveta, smrt. Zato je smrt jedino nerešiv problem za sve nas. Nema tog koji se protiv smrti ne buni. U isto vreme nas odnos prema smrti kaže da postoji neka realnost koja je izvan domašaja smrti. Na različite načine se bori - naveo je on.

- Postradali su deca i njihov čuvar, a neki se bore za život. Postradali su u našoj blizini, u našem dvorištu, u našoj školi, pred našim očima, postradali su sa našom decom i od naše dece. Užasan je bol ranio dušu svakoga od nas jer se radi o našoj deci, jer se radi o događaju koji ne može da se pojmi. Šta se tu zbilo, neću reći, šta se to zbiva - rekao je Patrijarh Porfirije.

- Ispostavilo se kao najtragičnije, najcrnje, najstrašnije.. da su ovi koji su trebali da su naša uteha i budućnost, izgubila dah... koliko je smrt prirodna dovoljna je činjenica da svako pogleda u sebe... Svi smo najpre doživeli šok ovih dana, osmoro dece i jedan čovek starijeg uzrasta, a da su postradali od ruke dečije. Najbolje bi bilo da ovo što sam rekao nisam rekao, i najbolje bi bilo da u ovom trenutku molitveno ćutimo. Da molimo Gospoda da bude milostiv prema svima nama i da se molimo za duše tragično nevino postradalih. Počeli smo da tražimo odgovore, da tražimo odgovorne. Međutim, život je najskuplja stvar, to je dar božji. I svaki pokušaj da na površini nađemo logiku, odvešće nas u pogrešnom stranu. Svi smo odgovorni, ja prvi, jer sigurno se nisam bogu molio za svoj narod. Sigurno nisam puno učinio mnogo toga što sam trebao da učinim, da budem bolji i da bi kao bolji bio i svom narodu. Sigurno sam učinio mnogo toga što nije trebalo. Ovde se radi, braćo i sestre, o dubinskom problemu, korenu, izrastku - nastavio je srpski patrijarh.

- Da svako potraži u prvom stepenu odgovornost, ako hoćete da upotrebim tu reč, krivicu, u sebi, to je početak. Ako to čini, onda ima prava da uputi primedbe narodu, imaće argumente. Ali ovo su verovatno reči koje nisam trebao da izgovorim danas i ovo su reči koje su suvišne, jer treba prethodno da se pogleda u sebe i da se povratimo Gospodu molitvom za spas duša postradale dece. Neka Gospod Bog pomiluje duše postradali. Molimo se i za one koji su ranjeni. Čitava Crkva pravoslavna se moli za vas i za postradale. Dobili smo pisma od više poglavara crkava, koji ne samo da upućuju saučešća, već i molitve Isusu Hristu i njegovom ocu, neka Gospod podari mir večni postradalima. Amin - rekao je na kraju.

U Hramu je bilo više od 1000 ljudi.

Tišinom i u bolu, okupljeni građani su se pomolili za upokojene.