TRI MOGUĆA SCENARIJA ZA DEČAKA UBICU, A JEDNA JE POTPUNA SLOBODA! Evo šta sve može biti sa njim nakon psihijatrijskog ispitivanja

Kosta Kecmanović ubio je osmoro učenika svoje škole i školskog čuvara nakon čega je priveden u dvorištu. Budući da nema navršenih 14 godina, po Zakonu se vodi kao dete i ne može krivično odgovarati, a njegova dalja sudbina može otići u tri pravca, objašnjavaju advokat Nikola Ilić i specijalista za socijalno pravo Dragan Vulević.

Dečak se od sinoć nalazi na Klinici za neuropsihijatriju za decu i omladinu, u posebnom dečjem odeljenju gde lekari obavljaju opservaciju. Specijalista za socijalno pravo Dragan Vulević objasnio je koje su tri mogućnosti za Kostu Kecmanovića po završetku psihijatrijske opservacije.

- To jeste vrsta problema šta dalje. Ne možemo ga držati u pritvoru, zatvoru, zadržavati ga u okviru pravosudnog sistema. On se sad nalazi u Klinici za dečiju neurologiju i psihijatriju. Taj period će proći, to ne znači da će trajati tri ili pet dana, to sve zavisi od odluke lekara. Dok daju određenu dijagnozu. Nakon toga, to prelazi u nadležnost Centra za socijalni rad - kaže Vulević.

Nakon što slučaj preuzme Centar za socijalni rad, postoje tri mogućnosti u daljem postupanju, a sve tri zavise od nalaza lekara.

- Prva mogućnost je dalja hospitalizacija, za to je potrebna saglasnost roditelja. Ako roditelji ne daju saglasnost, organ starateljstva može pokrenuti postupak za donošenje privremene mere o lišenju roditeljskog prava i postaviti detetu privremenog staratelja. Druga mogućnost koja je moguća jeste da ga puste i da se smesti u instituciju za decu sa poremećajima u ponašanju, to je dom za vaspitanje dece u Knjaževcu. I za to je potrebna saglasnost roditelja, ako je oni ne daju, onda opet ide postupak za donošenje mere o lišenju roditeljskog prava. Treća mogućnost, lekarska ekipa može da kaže da nije potrebno lečenje i dečak se vraća u svoju porodicu. Onda je organ starateljstva dužan da sastavi detaljan plan podrške roditelja u podizanju deteta - ispričao je za javni servis Srbije specijalista za socijalno pravo Dragan Vulević.

Toksikološke analize krvi Koste Kecmanovića (13), koji je juče ubio osmoro vršnjaka i čuvara škole, a ranio šestoro dece i nastavnicu istorije, negativne su na alkohol i narkotike.

Podsetimo, Kosta Kecmanović je juče ujutru ušao u školu sa očevim pištoljem, prvo je upucao čuvara škole, zatim dežurne učenice i još jednu devojčicu na hodniku, pa se uputio u kabinet istorije. Tamo je ranio nastavnicu, a onda je počeo da puca u vršnjake. Prema zvaničnim informacijama MUP-a ubijeno je sedam devojčica, jedan dečak, kao i čuvar škole. Ranjeno je šestoro dece, kao i nastavnica istorije.

Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu dečak prema Zakonu o maloletnim učiniocima dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica nije krivično odgovoran jer nema navršenih 14 godina života. S druge strane, njegovom ocu Vladimiru određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo - teška dela protiv opšte sigurnosti.

- Ukoliko je dečak starost ispod 14 godine, nema krivične odgovornost s obzirom na uzrast. Što se tiče odgovornosti roditelja, ukoliko je kvalifikacija teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288. a u vezi člana 278. Krivičnog zakonika, kazna zatvora može ići do 12 godina - objasnio je advokat Nikola Ilić.