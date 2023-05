Šta to rade naša deca? Imitiraju vinovnika tragedije na Vračaru, roditelji odmah treba da urade jednu stvar

Devet života, od kojih 8 dečijih ugašeno je u sredu na način, koji Srbija ne pamti, kada je učenik sedmog razreda K. K. (13) uzeo oružje u ruke i upotrebio ga u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, koju je i sam pohađao. U tom krvavom piru, ranio je još šestoro učenika, i nastavnicu istorije. Ljudi, još nisu ni primili informaciju o ovom zločinu, a deca, naša deca, počela su da oponašaju ono što je K. K. učinio.

Sa pitanjem "Da li je ovo realno?", odmah juče, u danu tragičnog događaja na društvenim mrežama je počeo da se šeruje snimak "pucnjave" u školi, na kojem su dečaci odglumili ono što je Srbiju zavilo u crno. Odmah zatim, pojavio se snimak dečaka koji, idući za drugim dečacima, centralnim gradskim ulicama, "puca" iz pištolja. Nagađa se da nije pravi. Jedan je vitlao plastičnim pištoljem u školi u Obrenovcu, nakon minuta ćutanja.

Tu nije kraj... Učenik trećeg razreda iz druge beogradske škole navodno je napravio spisak učenika koje želi da ubije, po ugledu na K. K. Zatim, učenik osmog razreda jedne beogradske škole navodno je priveden nakon što je napravio skicu i spisak sa imenima školskih drugova. Taman kad smo mislili da nema više, stigla je vest da je učenica izbola nastavnicu i druga u srednjoj školi u Beoogradu.

Ovaj "poplavni talas" sličnih ružnih vesti zapljuskuje domaću javnost šireći se i van okvira glavnog grada. Prvi pokušaj "prepisivanja" bio je još juče u Vojvodini, o čemu je na konferenciji za medije govorio predsednik Srbije.

"Reagovali smo ekspresno, zatvorili školu, odveli dete na razgovore", kazao je predsednik na konferenciji za novinare.

I ne sluteći kasnije događaje u kojima će jučerašnji zločin dobiti pokušaje vernog kopiranja, kontaktirali smo psihologa Branku Tišmu u pokušaju da objasnimo reakciju dece na ono što su juče doživela. Mislili smo na snimak parodiranja vatrenog obračuna, koji su mnogi podelili na društevnim mrežama i na komentare o "osam kilova". U odgovoru na vest o ubistvu, neki su se oglasili sa ocenama, koristeći gejmerski rečnik: mega kill, dobar skor, koji je count kill itd.

Tišma je na to rekla da je moguće da je reč o šali, da je moguće i da je reč o ismevanju, o ovladavanju strahom, ali da svakako jeste manjak empatije.

"Izvesno je i da se ne razume kompleksnost situacije", rekla nam je sagovornica reagujući na spomenuti snimak.

Objašnjava i ono što je moglo da bude u pozadini situacije, ističući da je odraslima lakše da reaguju, služeći se spektrom ranije "izbrušenih" emocija.

"Moguće je i da je to šala. Moguće je i da je ismevanje. Da biste znali tačno značenje, morate da znate u koji su to kontekst deca stavila. Mi to tumačimo iz svog iskustva", kaže govoreći da je i deci neophodno da odreaguju, te da su se u navedenom slučaju poslužila svojim telima da izraze osećanja.

"Bitno je da neko razgovara sa njima iza toga, da verbalizuju, ne samo da pokretima iskažu to što imaju".

Postavlja i pitanje kako doživljavaju potez dečaka K. K. koji je na lečenju u psihijatrijskoj ustanovi, a koji je zabeležio "skor" od osam ubijenih učenika, jedne odrasle osobe i sedam ukupno ranjenih.

"Zašto je jednim delom za njih taj dečak heroj, na kraju krajeva, i zašto ne. Da li bi se obratili u sličnim situacijama da imaju problem?", dopunjuje prethodnu misao.

"Da li je moguće da je za neke ovaj dečak postao heroj? Moguće je. Moguće je da će to biti okidač za sva ostala nezadovoljstva. Ako roditelji primete da dete sa odobravanjem govori ili komentariše na društvenim mrežama, treba da razgovara sa njim. Ima li probleme, kako ih savladava, da pokaže kako se suočava sa svojim problemima", kaže Tišma i pre nego što će stići vesti iz dve beogradske škole.

Optimista u životu, kako sebe opisuje, uprkos takvoj oceni kaže da ne treba živeti u strahu.

Tišma: Ne treba da živimo u strahu

"Ovo je jako teško ponoviti", kaže o zločinu kakav se juče desio i zbog čega Srbija za neki sat otpočinje trodnevnu žalost.

"Ne mislim da treba da živimo u strahu, ali mislim da treba da obezbedimo sve što možemo da bi dete pričalo sa nama, da posvetimo pažnju, da vidimo koja mu vrsta podrške treba", ocenjuje ona za Telegraf.rs.

U vezi sa komentarima o broju mrtvih, nazvanog "rezultatom", Tišma kaže da nisu igrice krive za sve.

"Nisu igrice krive za sve. Ko su nam junaci vremena? I, kako se odnosimo prema stvarnim junacima? Ko su uzori za našu decu? Šta su vrednosti kojima težimo?"

Dodaje i da je današnje srpsko društvo duboko socijalno osiromašeno.

"Sve manje je međusobnih kontakata, razmene, socijalnih dešavanja u kojima učestvujemo. To je izolacija. Sveli smo kontakte na telefonski, na SMS, na smajliće...Sve manje se družimo, a sve je više ljudi kojima kažemo: 'dobar dan' i nemamo šta dalje. Samo dobar dan", kaže uz poruku da odgovornost ne treba skidati ni sa koga, te da postoje i kolektivna i individualna.

Ocenjuje da je ovo što se desilo posledica višegodišnjeg "nagomilavanja", ali da nije nepovratno loše.

"Treba da se pokrenemo. Imamo mogućnosti."

Tu misli na promene koje dolaze od svakog, na sve pojedinačne napore koje treba da uložimo.

"I da se svi predlozi usvoje, neće se mnogo toga promeniti ako mi ne promenimo svoj odnos prema bavljanju sobom i decom", kaže osvrćući se na predloge za pooštravanje kazni i podizanje bezbednosti.

Đukić Dejanović: Nisam za restrikcije, decu pitati za mišljenje

O uticaju okolnosti u kojima današnja deca odrastaju, pre svega misleći na pristup internet i medijskim sadržajima, o kojima se govorilo i na dve juče održane konferencije, govorila je i psihijatar Slavica Đukić Dejanović.

- Možemo da uradimo da zajedno sa roditeljima već u predškolskim ustanovama, prosto dajemo neka uputstva. Neka dete gleda "Zadugu" i "Južni vetar", ja nisam za restrikcije tog tipa, ali treba razgovarati sa njim, zašto želi da liči na negativca, a ne na pozitivnog lika. Mora da postoji osoba koja je bitna za svako dete, da li je u pitanju majka ili otac, nastavnik, i da zna da komunicira na pravi način. Dete u vrtiću, kada se naljuti, ono se povuče i upadljivo reaguje. Polomi ili bije druga, sa njima već tada treba posebno raditi, da psiholog uključi i roditelje. Decu, još u predškolskom periodu treba identifikovati, da to dete ne bi postalo ovaj dečak o kome danas govorimo", rekla je na K1.

Tragedija obišla i svetske medije

Velika tragedija dogodila se sredu oko 8.40 časova kada je maloletnik K. K. (13) učenik sedmog razreda ubio osam učenika ove škole i radnika obezbeđenja, a ranio šest đaka i nastavnicu istorije.

Dečak je sam pozvao policiju i rekao sta je uradio. Odmah je uhapšen, a nakon toga su privedeni i njegovi otac i majka.

K. K. je pištolj uzeo od oca, iz sefa.

Kako je do detalja objasnio načelnik beogradske policije Veselin Milić, maloletni K. K. je mesec dana planirano za izvršenje. K. K. je u dužem vremenu to planirao, motiv nije saopštio. Vatreno oružje uzeo je iz očevog stana i doneo sa četiri molotovljeva koktela.

"Nemi smo pred ovom tragedijom. Ogromna ljudska tragedija. Jutros oko 8.40 časova dežurnu službu PU za Beograd pozvala je Jovanović Ivanka, pomoćnik direktora, prijavila je da je u školu ušlo dete sa vatrenim oružjem i da nasumično puca. Odmah su upućene patrole policije. Nakon toga je u 8.42 pozvalo N. N. lice i predstavilo se kao K. K, rekavši da je upucao više lica. Dolyskom policije na lice mesta, utvrđeno je da je došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane dečaka koji je i pozvao našu službu. Osam učenika je nastradalo sedam devojčica i jedan dečak", rekao je Milić.

Dodao je da je dvoje dece životno ugroženo.

"Odmah nakon navedenog događaja na licu mesta smo lišili počinioca. Pronađeno je i oružje kojim je izvršeno krivično delo i četiri molotovljeva koktela. Imao je spisak dece koje je planirao da likvidira. Motiv još nije utvrđen. Niti nam je rekao. Izabrao je iz razloga što je učionica istorije bila blizu ulaza u školu, a prvi čas imalo je njegovo odeljenje VII/2. Pištolje je uzeo iz stana svoga oca. Ostavio ih je u torbu koju je pripremio i poneo četiri molotovljeva koktela. Po dolasku u školu odmah je pucao u radnika obezbeđenja, nakon toga se okrenuo ka devojčici koja je bila dežurna i, pored nje koja je stajala za stolom, i jednoj koja je stajala pored klavira, pucao ka njima i lišio ih života.

Zatim je nastavio ka učionici istorije, usput zamenio okvir i pucao ka učiteljici, i ostalim učenicima. Zatim izlazi iz učionice, odlazi do dvorišta škole, vadi okvir, baca ga i poziva policiju. On je izjavio da je sam ovo planirao. Ovo je spisak dece koji je planirao da likvidira. Sam je radio plan ulaza i izlaza u školu i kako je sam rekao odredio prioritetne mete. Skica izgleda kao iz neke video igrice ili horor filma, što ukazuje da je detaljno po razredima škole planirao kako da uđe u koju učionicu i kako koje dete da likvidira i po kom broju - iz VII/2, VIII/4, VI/4, VIII/2, VII/4 i VII/3, i to po broju 1, 4, 2, 6 i 6... Odredio je prioritetne mete. Koga će iz kog razreda da likvidira, imao je brojeve", rekao je Milić na konferenciji za medije.

Kazao je da je bio na hiljade uviđaja, a da je ovo je u srpskom društvu nezapamćeno. Istakao je da je pitanje za ceo sistem - šta treba da uradimo da sprečimo slično.

Otac dečaka V. K. je uhapšen, takođe, u sredu. Ministar policije Bratislav Gašić je naveo kako je otac dečaka izjavio da su oba pištolja bila zaključana u sefu pod šfrom, ali očigledno da je dete imalo šifru.

Povređena deca nalaze se u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj i u Urgentnom centru UKC Srbije. Dvoje dece je ugroženo: devojčica koja je pogođena u glavu i koja je operisana, i dečak koji je u UC.

Zbog ove tragedije proglašena je trodnevna žalost od petka, 5. maja do nedelje, 7. maja.