OVO JE KLJUČNI SAVET ZA RODITELJE ČIJA SU DECA SVEDOČILA MASAKRU! Stanković za Pink objasnila kako im pomoći da se suoče sa tragedijom

Kako pomoći deci da se izbore sa tragedijom kojoj su svedočili u Osnovnoj školi "Vladisal Ribnikar"?

Bojana Stanković osnivačica fondacije za bezbednost dece na internetu je istakla da deca uče od roditelja, koji su prvi i najznačajniji model ponašanja.

Ona je objasnila da deci koja su tog dana bila u školi daj par slobodnih dana i da ih ne pritiskaju da ponovo ulaze u traumu:

Treba pustiti dete da samo poželi da priča...

Naglasila je i da se informacije moraju dozirati, zavisno od razvoja deteta.

- Roditelji su najdominantniji mentori deci i ne možemo koristiti modele ponašanja i vaspitanja sa decom kao što je to bilo pre 20 godina, jer tada nije bilo ovoliko izazova i spoljašnjih faktora - konkretno na internetu - navela je Stanković.

Kako je dodala, neophodno je da roditelji osveste značaj digitalne pismenosti, što će omogućiti da zaštite decu i uspostave komunikaciju sa decom kako bi im ona verovala.

- Postoje tri ciklusa gde je dete i dalje dete od 0 do 7, tada je najvažniji model roditelja, zatim od 7 do 14 godine, tu je potrebno duplirati prisustvo roditelja, a potom i od 14 do 20. Potrebno je prepoznati mentalne promene dece. Pubertet sada i pre 20 godina nije isti - istakla je Stanković.

Ona je ukazala i da se detinjstvo deli na pre i posle pandemije koronavirusa.

- Tu je dosta i roditelja popustilo i omogućilo deci da više vremena bude na interenetu. Prema statistici 80 odsto dece je od šest do osam sati na internetu, a osam sati je u školi i osam sati spava...ne stiže ništa drugo da uradi. Ako smo i mi roditelji četiri sata na telefonu, propuštamo da to vreme provedemo sa njima - istakla je Stanković.

