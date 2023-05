Stanojević: Teška patologija je u pitanju kada se radi o tragediji na Vračaru

Težak je odgovor na pitanje kako prepoznati nasilje na vreme, a ono može da se prepozna, međutim ovo je odnos roditelja i deteta, što faktički ukazuje na to da se u porodici nešto dešavalo, izjavila je koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević, komentarišući tragedije na Vračaru.

Ona je danas rekla za Tanjug da je to "dete uradilo nešto što je neverovatno, imajući u vidu njegove godine i sve to kako je, kako kažu u policiji, smišljao, planirao, beležio, pisao imena, što znači da je u pitanju teška patologija".

"Ne mogu da verujem da roditelji, koji su visoko obrazovani nisu primetili tu patologiju kod svog deteta. Mislim da na neki način ipak može da se prepozna, jer ako vi vidite svoje dete da ima neka posebna interesovanja ili gleda posebne filmove ili posebno sedi pred kompjuterom, a da ne govorimo o toj streljani o kojoj se priča, onda bi to trebalo da bude upozorenje", rekla je Stanojević.

Prema njenim rečima ovde je verovatno, kao i u mnogim situacijama u Srbiji, u porodicama roditelji nemaju vremena za svoju decu, ali jednom se desi ovako nešto strašno.

"Sad ponovo, jutros. Više nemam reči. Generalno, znači da je tu negde neki veliki propust napravljen. Zatvaraju se oči pred problemima koje imaju deca onih roditelja koji bi trebali to da vide", rekla je za Tanjug.

Ona je podsetila da je u Srbiji od početka godine ubijeno 15 žena.

"Kada sam na neki način alarmantno upozoravala na taj podatak koji je enormno veliki, niko na to nije reagovao, to bude samo tema nekih televizijskih emisija i posle toga ništa. Prema tome, mi smo morali da znamo da se nešto u ovom društvu dešava, što nije uobičajno. Znači da li je to samo nad ženama ili je to čak nad životinjama, to sve govori da ovde sa nasiljem postoje veliki problemi i da mi u glavama imamo nešto o čemu treba da se razgovara, ali treba i da se, po meni, leči, jer to su očigledno neke situacije kad sem lekara niko drugi ne može da pomogne", rekla je Stanojević.