Despotović: Dečak od 13 i po godina ne zna šta znači psihopata

Psihoterapeut Vera Despotović izjavila je danas da to što je učenik sedmog razreda, koji je ubio devetoro, a ranio sedam osoba, izjavio da je psihopata, on to verovatno negde čuo i povezuje taj izraz sa nekom hladnokrvnošću, ali ja sam ubeđena da dečak od 13 i po godina ne zna zapravo šta znači psihopata.

Ona je za Tanjug, komentarišući tragediju na Vračaru rekla da u tom razvojnom periodu deteta ne može da se govori o nekoj formiranoj dijagnozi i da je taj dečak sigurno imao neke psihičke probleme.

"Ali da li on zaista ima psihopatske crte to ne može u tom uzrastu da se dijagnostikuje, do 18 godine se oni formiraju i do tada ne može neka precizna dijagnoza ni da se postavi", rekla je Despotović.

Prema njenim rečima, psihopatska struktura ličnosti podrazumeva nedostatak emocija i oni su osobe koje nemaju nikakvu empatiju, koji nemaju saosećanja za drugog, za druge ljude, koji apsolutno zadovoljavaju samo svoje interese i koji "gaze preko mrtvih" da bi ostvarili svoje ciljeve.

"Znači ta jedna neosetljivost da su drugi ljudi njima u funkciji, da treba da izvršavaju ono što njima treba, to je nekako usmerenje psihopate, e sad zašto se o psihopatiji govori ovih dana kada pričamo o ovom dečaku, zato što je on prvo planirao jedno vreme da će to uraditi, znači to je smišljena neka planirana aktivnost, a nije stvar da je on izgubio kontrolu i da je to uradio iz afekta", rekla je ona.

Kako je ocenila, sigurno se radi o nekom psihičkom problemu, nekom poremećaju ličnosti.

"Ja verujem da taj dečak ima problem sa emocijama - da li ta emocijalna veza nije ni uspostavljena dobra sa roditeljima, da li on ima problem sa nekom emocijalnom regulacijom, definitvno sa emocijama ima problem, ali ne u smislu afektiranja, nego mislim da ima neku otcepljenost i da je on više bio onako na unutra, introvertan'', rekla je Despotović.

Dodala je i da je on u tom svom svetu, takvom kakav jeste bio, da je pod uticajem virtuelnog sveta isplanirao kako da bude gospodar kazne, da možda kazni neke ljude.

"U tom svom svetu on jeste iskonstruisao to što je kasnije i uradio. Tragedija je jako pogodila i porodice žrtava i sve građane Srbije, juče sam ceo dan radila sa klijentima koji su dolazili potpuno izbezumljeni, koji se sada osećaju potpuno nebezbedno - najviše je dolazilo roditelja koji ne znaju kako da reguju, koji ne znaju da li da dete puste u školu, kako da razgovaraju sa njima", izjavila je ona.

Prema njenim rečima, pogotovo nakon druge tragedije u Mladenovcu, ljudi se osećaju kao da im je ugrožena bezbednost, potpuno nesigurno, tako da je ovo pogodilo sve na različite načine, isprovociralo različite strahove, pokrenulo određenu anksioznost.

"Da ne govorim o tome koliko je malo vremena prošlo od korone, tokom koje smo takođe bili izloženi raznim strahovima i bili izolovani i sada se dešava jedna erupcija, što se svakako nepovoljno odražava na mentalno zdravlje ljudi", izjavila je Despotović.