'KAD VIDIM ŠTA SE DEŠAVA OKO NAS SREĆNA SAM ŠTO JE ŽIV' Oglasila se majka dečaka kog je otac odveo u Švajcarsku

Mašan Lubarda, otac deteta koje je, kako tvrdi njegova supruga Jelena Abramović, bez njenog znanja odveo u Švajcarsku na Veliki petak, kaže za Telegraf.rs da nije tačno da je postupio suprotno propisima Republike Srbije kada je sa maloletnim sinom prešao granicu. Na pitanje da li je granicu prešao sa lažnim dokumentima, kako su to mediji ranije tvrdili, odgovor nije dao.

- Supruga Jelena, ja i naše dete došli smo na odmor u decembru 2022. u Srbiju. Kupili smo povratne avionske karte za svo troje, za 09.01.2023. godine. Nijednog trenutka nije bilo nagoveštaja da Jelena želi sa detetom da ostane u Srbiji, pa me je šokirala 06.01.2023. na Badnje veče na dan najvećeg pravoslavnog praznika, kada me je obavestila da neće vratiti dete u Cirih, gde svo troje živimo - naveo je on.

Kako tvrdi, odmah, 09.1.2023. godine, obratio se Ministarstvu pravde Švajcarske sa inicijativom da se pokrene postupak radi hitnog vraćanja deteta po Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece.

- Fascinantno ekspeditivno Ministarstvo pravde Švajcarske dana 12.01.2023. poslalo je dopis Ministarstvu pravde Srbije, sa zahtevom za poštovanje međunarodne odluke i Haške konvencije, i da se hitno meritorno odluči u ovoj pravnoj stvari - kaže on.

On dodaje i da je švajcarsko pravosuđe donelo rešenje 30. januara da starateljstvo nad zajedničkim sinom dodeljuje njemu. Kako tvrdi, njemu tužba radi razvoda braka nikada nije stigla, ipak, Jelena za Telegraf.rs navodi da je Mašan istog dana bio obavešten o toj odluci, i to od nje lično.

- Videla sam šta je sve izjavio, ali ništa nisam komentarisala jer sam već celu priču ispričala pre njega. Već sam rekla da smo imali boravišne dozvole i živeli u Švajčarskoj. Stvarno ne želim da komentarišem naše privatne sukobe niti "prljav veš", što on radi. Jednog dana, moje dete će čitati ovo i nema potrebe za tim - rekla je Jelena za Telegraf.

Kako kaže majka, tema zbog koje se obratila medijima nije njihov razvod, već kako je uopšte dete izašlo iz Srbije već pasoša, a na to pitanje još uvek odgovor nije dobila.

- Na legalan način nije sigurno - poručuje ona.

Jelena potvrđuje da se sa sinom čula nekoliko puta i da je on dobro, a prokomentarisala je i tragediju koja je u sredu pogodila celu Srbiju.

- Čula sam se, iako mi je i ta informacija previše intimna. Kada pogledam vesti i vidim šta se sve dešava sa decom, samo pomislim "Hvala Bogu što je živ i zdrav" - kaže ona podsećajući na masakr koji se dogodio u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Kako kaže, najveća i jedina želja trenutno joj je da ponovo vidi sina, zagrli ga i provede vreme sa njim.

- Prvenstveno želim da se vrati, a onda i da saznam kako je mogao da napusti zemlju bez pasoša - dodaje Jelena.

Podsetimo, Mašan se u prvoj izjavi za medije oglasio se upravo za Telegragf.rs i naveo da je njihov sin "nikada bolje".

- U Švajcarskoj smo gde živimo. Dete je bolje nego ikad - rekao je on za Telegraf.

Kako saznajemo, on je sve vreme na vezi sa svojim advokatom.

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je jutros da će Ministarstvo spoljnih poslova pomoći Jeleni Abramović.

- Pomoći ćemo kao Ministarstvo u okviru konzularnih aktivnosti. Pasoš je kod majke, a otac je odveo dete... Zajedno sa policijom i Ministarstvom pravde treba videti šta da se učini - rekao je Dačić.

