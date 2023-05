DANAS SLEDI PROMENA VREMENA: I dalje izuzetno toplo, ali se popodne očekuju pljuskovi - EVO GDE IMA NAJVIŠE USLOVA ZA KIŠU!

U nedelju toplo sa dužim sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka. Popodne može biti ređih lokalnih pljuskova na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab istočnih pravaca ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 7°C do 14°C, a maksimalna od 24°C do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 15°C do 19°C.

Beograd: U nedelju toplo i sunčano sa malo oblaka popodne. Vetar slab jugoistočni, istočni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, maksimalna oko 26°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 19°C.

Niš: U nedelju još toplije i pretežno sunčano sa slabim razvojem oblaka popodne. Vetar slab severoistočni ili promenljivog pravca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 9°C, maksimalna do 27°C.

Užički region: U nedelju toplo sa dužim sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka. Popodne može biti ređih lokalnih pljuskova. Vetar slab istočnih pravaca ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 7°C do 14°C, a maksimalna od 25°C do 27°C. Na Zlatiboru i Tari sunčani periodi uz razvoj oblaka popodne i oko 20°C na 1000 mnv.

VOJVODINA: U nedelju toplo sa dužim sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka. Popodne može biti ređih lokalnih pljuskova na severu Vojvodine. Vetar slab istočnih pravaca ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 14°C, a maksimalna od 24°C do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 15°C do 19°C.

Novi Sad: U nedelju toplo i sunčano uz malo oblaka popodne. Vetar slab istočni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 12°C, maksimalna do 26°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 17°C.

Subotica: U nedelju toplo i sunčano uz malo oblaka. Popodne postoji šansa za pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Vetar slab istočni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 12°C, maksimalna do 25°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 16°C.

Vreme narednih dana: U ponedeljak naoblačenje sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Oblačnost se premešta od severa ka jugu Srbije. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 14°C, a maksimalna od 19°C na severu do 25°C na jugu. Uveče je moguća kiša u centralnim i južnim predelima. Temperatura u 22h od 14°C do 17°C.

Od utorka do kraja iduće sedmice vrlo promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih perioda i povremenu kišu.

