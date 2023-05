SLEDI VREMENSKI OBRT! U noći između OVA DVA DANA grmljavina i pljuskovi, ali to nije ono najgore

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je novu vremensku prognozu i otkrio kakvo vreme možemo očekivati u danima koji su pred nama.

- Nakon toplog vikenda, početkom sledeće nedelje svežije i nestabilnom a u drugom delu nedelje moguće dalje pogoršanje, obilnije padavine i relativno niske temperature - kaže meteorolog i dodaje da ne vidi naznake lepšeg vremena sve do 19. maja.

- U toku noći ka ponedeljku sa zapada stiže nestabilan vazduh koji bi prvo nad severozapadnim i severnim predelima Hrvatske i lokalno a severu BiH uslovio destabilizaciju uz grmljavinske pljuskove, a te nestabilnosti bi se do ponedeljka pred zoru poširile nad središnju i istočnu Hrvatsku, severoistok BIH i Vojvodinu. Lokalno je moguć i jak grmljavinski pljusak i pojava tuče/grada.

U sredu uveče nad južnim, jugozapadnim, zapadnim i središnjim predelima regiona jače naoblačenje sa kišom i grmljavinom, koje bi se u četvrtak trebalo priširiti i nad ostali deo regiona.

Istog dana biće umereno toplo uz makismume od +14 do +23 stepena Celzijusa, dok bi u četvrtak moglo biti svežije uz maksimume do +12 do +17 stepeni Celzijusa.

