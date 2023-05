Na polaganje vožnje u Srbiji čeka se minimum 6 meseci: Nema dovoljno instruktora i ispitivača

Najviše budućih vozača za početak obuke bira proleće. Kandidati koji planiraju da upišu vožnju moraju se naoružati strpljenjem. Za polaganje vozačkog ispita čeka se nekada i više od mesec dana.

U idealnim uslovima nekada se vozačka dozvola mogla dobiti za tri meseca, sada je potrebno minimum šest meseci. Za izlazak na vozački ispit u auto- školama prave se liste čekanja.

Nevena Z. iz Beograda kaže da je testove i časove vožnje završila ustaljenom dinamikom. U dogovoru sa instruktorom usklađivala je časove vožnje sa poslom. Problem je nastao kada je trebala da izađe na vozački ispit.

- Zvala sam auto školu početkom meseca i svi termini su bili popunjeni do kraja meseca. Rekli su mi da će naknadno javiti ukoliko dobiju dodatne termine - priča ona.

To polaznicima stvara velike probleme jer se pravi velika pauza, te neki moraju da plaćaju dodatne časove vožnje pred polaganje. Osim toga trošak je i lekarski pregled.

- Lekarski pregled važi godinu dana za izlazak na vožnju, ali kada položite i treba da izvadite vozačku dozvolu lekarski pregled ne sme da bude stariji od šest meseci. To znači da ukoliko u roku od šest meseci ne položite vožnju morate da vadite novo lekarsko uverenje - priča ona.

Nedostaju instruktori

U Srbiji ima oko 700 auto-škola, a veliki problem predstavlja nedostatak instruktora, ali se liste čekanja stvaraju jer nema dovoljno ispitivača koje šalje MUP na polaganje vožnje. Zbog toga se čeka i po mesec dana za izlazak na ispit, a u nekim gradovima i dva meseca.

Slobodan Milošević, predsednik Privredne komore auto-škola kaže da je osetan nedostatak instruktora za vožnju, jer ljudi izbegavaju da se bave tim poslom.

- Posao instruktora je nekada bio interesantan i poželjan, ali danas nije. Razlog za to je zarada, zbog toga nema zainteresovanih. Velika je odgovornost, ima puno administrativnih obaveza, a zarada nije adekvatna. Zbog toga odustaju od ovog posla i idu prema drugim zanimanjima koja su plaćenija - priča Milošević.

Navodi da se cene vozačkog ispita u auto-školama nisu menjale od 2012. godine i da variraju u rasponu od 60.000 do 100.000 dinara.

- Da bi auto-škola mogla da poveća zarade instruktora i pokrije ostale troškove - zakup poligona, lokala cene moraju da se povećaju. Ekonomski isplativa cena je 120.000 do 128.000 dinara, koliko smo tražili - naveo je Milošević.

Nedostatak ispitivača

Milošević navodi da se dugo čeka na polaganje same vožnje, jer nedostaju ispitivači u pojedinim mestima. Problema ima u Sremskom okrugu, konkretno u Sremskoj Mitrovici, zatim u nekim auto-školama u Nišu, Beogradu.

Na polaganje vožnje čeka se duže od mesec dana

- Jedan ispitivač na ispitu je uvek iz MUP-a, a drugi iz auto škole. Broj ispitivača iz MUP-a varira. Neko vreme čekanja je od 30 do 60 dana. Mesec dana je i razuman rok, ali sve duže od toga je problem. Dosta ispitivača do kraja godine odlazi u penziju i o tome treba razmišljati - priča on.

Koliko je taj problem eskalirao već sada najbolje govori podatak da u pojedinim gradovima ima tri ispitivača na tridesetak auto-škola.