OD DANAS PROMENA VREMENA: Sledi nam naoblačenje sa pljuskovima - OSETIĆE SE I PAD TEMPERATURE

U ponedeljak naoblačenje sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Oblačnost se premešta od severa ka jugu Srbije. Na severu Srbije svežije, a na jugu toplo. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 14°C, a maksimalna od 18°C na severu do 25°C na jugu. Uveče je moguća kiša u centralnim i južnim predelima. Temperatura u 22h od 14°C do 17°C.

Beograd: U ponedeljak malo svežije nego u nedelju uz naoblačenje sa mogućom kišom i lokalnim pljuskovima. Biće i sunčanih intervala. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, maksimalna do 21°C. Uveče je nešto manja šansa za kišu. Temperatura u 22h oko 17°C.

Niš: U ponedeljak toplo uz postepeno naoblačenje popodne sa mogućim lokalnim pljuskovima. Biće i sunčanih intervala. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 11°C, maksimalna do 24°C. Uveče je moguća kiša.

Užički region: U ponedeljak postepeno naoblačenje sa

mogućom kišom i lokalnim pljuskovima popodne. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 11°C, a maksimalna od 21°C do 24°C. Na Zlatiboru i Tari naoblačenje sa kišom i najviše do 17°C na 1000 mnv.

VOJVODINA: U ponedeljak svežije nego u nedelju uz naoblačenje sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Oblačnost dolazi iz pravca severozapada. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 11°C do 13°C, a maksimalna od 18°C na severu do 21°C na jugu Vojvodine. Uveče je manja šansa za kišu. Temperatura u 22h od 14°C do 16°C.

Novi Sad: U ponedeljak naoblačenje sa mogućom kišom i lokalnim pljuskovima. Biće i sunčanih intervala. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 13°C, maksimalna do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 16°C.

Subotica: U ponedeljak naoblačenje sa mogućom kišom i lokalnim pljuskovima. Biće i sunčanih intervala. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 11°C, maksimalna do 19°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 15°C.

Vreme narednih dana: U utorak još malo svežije i promenljivo oblačno sa mogućom povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab severni i severoistočni pre podne, a zatim istočni i jugoistočni do kraja dana. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 14°C do 18°C. Uveče na severu suvo, a na jugu je moguća kiša. Temperatura u 22h od 10°C do 14°C.

