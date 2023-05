Građani koji poseduju neregistrovano oružje mogu od danas do 8. juna predati to oružje u bilo kojoj policijskoj stanici, za šta neće odgovarati krivično, niti snositi bilo kakve posledice.

Građani koji u tom periodu predaju neregistrovano oružje neće morati da dokazuju njegovo poreklo, a u policiji ga mogu ostaviti svakog dana od 7.00 do 19.00 časova, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Milan Andrić, pomoćnik državnog sekretara u MUP, istakao je da je procedura predaje nelegalnog oružja jednostavna, i da je na nama, da samo donesemo oružje, te da bez ikakve izjave, pravdanja porekla predamo isto.

- Jutros u sedam sati počela je predaja nelegalnog oružja. I ova naredba važi do odmog juna. Naši građani će imati mogućnost, bilo kakvo oružje da imaju, da li je A,B ili C kategorije, moći će da bez ikakvog dokazivanja porekla to donesu u policiju. Dođete, ostavite i izađete iz policijske stanice - rekao je Andrić.

Kako je dodao, od devedesetih godina je bilo oko 10 legaliozacija, i teško je dati provenu koliko oružja ima.

- Pokušali smo da izračunamo sa OEBS -om, ali i dalje nemamo podatke, mada ja mislim da ga ima manje nego legalnog.

Revizija postojećih dozvola je krenula već u petak, pre svega, akcenat je na proveri uslova, da li se čuva u skladu sa propisima, kako to ide po zakonu, priča on, navodeći da je neophodno da s eoružje čuva odvojeno od municije.

- Već imamo rezultate, uvideli smo da ljudi drže adekvatno oružje, uglavnom - dodao je Andrić.

