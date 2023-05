REPORTER PINKA POKAZAO HUMANOST NA DELU! Intervjuisao doktorku dok je DAVAO KRV, a onda za sve imao VAŽNU PORUKU! (FOTO)

Mirjana Knežević sa Instituta za transfuziju krvi rekla je za TV Pink da se veliki broj građana odazvao i donirao krv u proteklih nekoliko dana.

Reporter TV Pink Vukašin Katić koji je tokom celog dana, u okviru ''Novog jutra'' sa voditeljkom Irinom Vukotić, izveštavao sa brojnih lokacija, je na samom kraju programa rešio da da krv za građane kojima je to u ovom trenutku neophodno.

Reporter je, uživo u programu, dok je ležao na stolu, imao priliku da razgovara sa dr Mirjanom Knežević koja je otkrila da je zadovoljna odzivom građana koji su pritekli u pomoć nakon tragedija koje su Srbiju zavile u crno.

Za par dana smo prikupili 3.000 jedinica krvi, što je zaista veliki broj, rekla je ona, pa dodala:

Za sada smo stabilni. Ponavljamo da su svi povređeni iz dve tragedije zbrinuti, i da ima dovoljno krvi i nakon operacija koje ih čekaju. Takođe, i ostali pacijenti imaju dovoljno jedinica - rekla je ona.

Važno je i da se ovakav intenzitet davanja nastavi i u narednom periodu koji je pred nama, napomenula je Knežević.

Svaki dan treba da imamo od 300 do 400 jedinica krvi, i ako to uspostavimo, uvek ćemo imati krvi.

Knežević je napomenula da, ukoliko neko danas želi da da krv, to može uraditi u Požeškoj ulici gde se nalazi autobus koji će tu biti do 14 sati, kao i kod starog Merkatora, gde će to moći da se uradi do 15 sati.

- Sutra smo na fakultetima beogradskog Univerziteta - otkrila je ona.

Reporter Pinka je potom za sve građane imao važnu poruku:

- Znam da se mnogi plaše igle i da je strah neminovan, ali ovde ništa ne boli! Ljudi su ljubazni, i nema razloga za strah! - rekao je on.

