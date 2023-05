Dani žalosti su prošli ali dani tuge još dugo će biti u našoj zemlji. Nekada je maj bio spona između proleća i leta, a ovaj je spona između tuge i straha. Moramo pronaći snagu i nastaviti dalje kažu paiholozi.

Gosti naše specijalne emisije su Miroslav Bjegović, savetnik ministra odbrane, Božidar Spasić, stručnjak za bezbednost i Vasilije Papović, zamenik glavnog urednika lista Alo.

Čim je upaljena prva sveća znali smo da će da se okupe ovi lešinari. - kaže Božidar Spasić.

- Partizan je imao više ljudi nego što je juče bilo na skupu - kaže Božidar Spasić.

- Iza njih stoje strane služne i cilj je bio da se napadne režim kaže Spasić i dodaje:

- Oni nisu imali ni jedan odgovor sem nasilja- kaže Spasić.

- Mi smo sada u situacionoj krizi i opozicija pokušava da predstavi da je vlast odgovorna za ovo što se dešava- kaže Spasić.

- Treba biti jako oprezan jer postoje mediji koji viču DRŽI VUČIĆA - kaže Spasić.

- Brkića znamo još iz osandesetih godina, i jednom prilikom je pisao kako šef crnogorske policije ima najskuplju kolekciju, pa kad je došao u tadašnji Titograd i dobio je batine. On je tad doneo papir da je nesposoban da shvati krivično delo- kaže Spasić.

- On ima papir da nije odgovoran koji mu je potpisao doktor i zna se šta to znači. Zato on ni jednu tužbu ne plaća jer uvek izvadi taj izveštaj - kaže Spasić.

- Ovo je jedno zločinačko udruženje- kaže Spasić.

Bilo kakav događaj koji poziva na ubistvo se ispituje i pozivaju se akteri na razgovor. Svi koji su juče bilo šta izjavili slično pozvani su danas na informativni razgovor- kaže Spasić.

- Ako ste organizovali skup protiv nasilja trebali ste da prođete pored škole i odate počast a ne da pretite predsedniku Srbije- kaže Spasić.

- To je organizovani pritisak na našu državu- kaže Spasić.

- Ceo dan su se natezali koliko je ljudi bilo na skupu, uspeh bi bio koliko god ljudi da je došlo da je bio posvećen borbi protiv nasilja- kaže Spasić.

- Hrvatska kaže da iza jučerašnjih protesta stoje hrvatske obaveštajne službe- kaže Spasić.

- Do bombi je najlakše doći - kaže Spasić i dodaje.

- Mogle su na pijaci da se kupe kao suvenir za 10 evra- kaže Spasić.

- Postoji rešenje kako da zadržite kao uspomenu neko oružje koje se zalije i onda ne može da se koristi već ostaje kao uspomena i trofej- kaže Spasić.

- Ovo je jedna odlična prilika da se ljudi uvere da neće biti nelegalnog oružja i prilika da pozovemo građane da urade ispravnu stvar- kaže Spasić.

- Oni su mislili da bez izbora dođu na vlast, pozivajući mlade ljude da uzmu oružje u ruke - rekao je Bjegović.

- Postavčlja se koji deo oni predstavljaju i koji deo naroda pozivaju na ubistv predsednika- dodao je Bjegović.

- Njima nije stalo do dece koja su juče sahranjena- kaže Bjegović.

- Ako žele vlast postoje legalni tok a to su ozbori pa neka se građani Srbije izjasne. Oni žele na nasilan način da ostvare svoje ciljeve- kaže Bjegović.

- Građanima Srbije je jasno ko se zalaže za mir i stabilnost države, i u tome treba da se nađe svaki građanin naše zemlje- kaže Bjegović.

- Postavlja se pitanje gde bi bilo opravdano ono što je rekao Milovan Brkić- kaže Bjegović.

- Ovde su stradala naša deca, mi se prvi put susrećemo sa ovakvim terorističkim aktom, to će sve istraga da nam pokaže- kaže Bjegović.

- Ono što jeste krajnji cilj je da dođe do promene vlasti, ne ispunjavamo njihove interese i ciljeve, a naši ciljevi su na prvom mestu bezbednost naših građana. Naše jačanje kao države smeta nekima u okruženju pa su udruženi da nešto promene. Dokle god narod podržava one koji su na stranu naroda, oni znaju da neće postići na izborima ono što su hteli- kaže Bjegović.

- Najmlađima moramo da obezbedimo bezbedno i srećno detinjstvo, a probleme moramo da rešavamo u hodu. Mi smo adekvatno reagovali u datoj situaciji, kao što je razoružavanje Srbije - kaže Bjegović.

- Ako pogledamo odziv za predaju oružja vidimo odgovornost i svesnost naših sugrađana- kaže Bjegović

- Siguran sam da će u narednim danima ljudi javljati još više i da će svi koji imaju neku vrstu nelegalnog naoružanja predati to nadležnima. Pooštriće se mere, a to nikom ne treba. Sprovšće se kontrola kako se čuva oružje, a očito je da negde ima propusta- kaže Bjegović navodeći slučaj dečaka koji je počinio masakr.

- Oružje uvek neko može da zloupotrebi, pa će ovo biti dobra mera- kaže Bjegović.

- Sutinski cilj je bio da se prčicom dođe na vlast- kaže Vasilije Papović.

- Lovačka puška može biti ubojito oružje u pogrešnim rukama. Treba pružiti priliku ljudima da se oslobode oružja koje im je ostalo u nasledstvo. Sad imaju priliku da to urade. Mene je iznenadilo koliko ima bombi, jer bomba ne može da bude trofej kao puška ili pištolj- kaže Papović.

Petoro od ukupno 21 povređenog u zločinima Beogradu i okolini Mladenovcai Smedereva i dalje su u veoma teškom stanju. Stanje učenice koja se, sa povredama glave nalazi u dečjoj klinici u Tiršovoj je jako teško i lekari se i dalje bore za njen život , izjavila je za Pink ministarka zdravlja Danica Grujičić.

Na dečju kliniku za neuropsihijatriju primljeno četvoro dece, jer je dvoje imalo ideju da je trebalo da se ubiju, a dvoje da nekoga treba daubiju, rekla je za Tv pink ministarka zdravlja.

Institut za mentalno zdravlje u Beogradu je, od srede do danas, primio skoro 300 poziva na dve telefonske linije koje je, nakon masovnog ubistva u osnovnoj školi , otvorio radi psihološke podrške porodicama stradalih, nastavnicima i učenicima. Najčešća pitanja bila su vezana za način polaska u školu, i kako da decu upute u povratak u život, kao i pitanja kako da ih uteše i kada i da li da se obrate za psihijatrijsku pomoć.Bilo je i mnogo nastavnika, koji su isto tako uznemireni i uplašeni vezano za svoju bezbednost, ali bilo je i direktora škola koji su se pitali na koji način da prepoznaju decu koja su na bilo koji način zlostavljana, kao i onu koja su sposobna da budu zlostavljači.

Policija u Kraljevu je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsila dvojicu učenika jedne osnovne škole, starosti 14 i 15 godina, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Broj osumnjičenih za izazivanje opšte opasnosti i srodnih krivičnih dela u poslednjih nedelju dana bio je veći od uobičajenog, izjavio je šef Posebnog tužilaštva za visokotehnolosski kriminal Branko Stamenković i naveo da je za ovo krivično delo zaprećena kazna i do 12 godina zatvora. Policija je u Požegi saslušala dvojicu učenika , zbog emitovanja pretećih poruka na društvenim mrežama.