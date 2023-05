SUNČANO I VETROVITO! Maksimalno 20 stepeni, a evo kakvo vreme nas očekuje narednih dana

Iznad većeg dela Srbije umereno do potpuno oblačno i vetrovito, ujutro i pre podne na jugu i istoku ponegde sa kišom.

Na severozapadu zemlje očekuje se pretežno sunčano, dok se po podne i uveče kiša i lokalni pljuskovi, uz mogućnost grmljavine, očekuju na jugu i zapadu zemlje.

Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura od 6 do 11 stepeni, najviša od 14 do 20 stepeni Celzijusa.

U toku noći ka četvrtku u većem delu Srbije oblačno s kišom, ponegde i pljuskovima.

Vreme u Beogradu

U Beogradu promenljivo oblačno i vetrovito sa više sunčanih sati u toku jutra i prepodneva.

Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 19 stepeni.

Vreme narednih dana

U Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno sa čestom kišom, ponegde i pljuskovima s grmljavinom, lokalno i sa uslovima za obilnije padavine.

Do kraja ove i početkom sledeće sedmice biće i vetrovito. U košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, povremeno sa udarima olujne jačine, naročito na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Najjači udari očekuju se u četvrtak i petak, u subotu doći će do kratkotrajnog slabljenja, a u nedelju do ponovnog pojačanja jugoistočnog vetra.

