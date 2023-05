Vesić: Srbija će biti povezana sa četiri nove saobraćajnice sa BiH i Republikom Srpskom

U narednih nekoliko godina imaćemo dva autoputa i dve brze saobraćajnice koji će biti veza između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Srbije, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić koji se u Bijeljini sastao sa ministrom saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem.

Vesić je zahvalio na dobrodošlici i podsetio da je sastanak sa Čubrilovićem trebalo da bude održan prošle nedelje, ali da je otkazan zbog tragične nesreće koja se dogodila u Beogradu, u kojoj je ubijena dece i domar u osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar”.

“Sedam dana je prošlo od te nesreće kao i šest dana od tragedije u Mladenocu ali i dalje niko u Srbiji ne može da prihvati da se to dogodilo. Svi smo i dalje u šoku, živimo sa bolom za nedužno ubijenima ali moramo da nastavimo da radimo kako bi obezbedili bolji život za sve ljude koji žive i u BiH, Republici Srpskoj i u Srbiji”, rekao je Vesić.

Naveo je da je sa Čubrilović imao radni sastanak i sa ponosom istakao da će u narednih nekoliko godina postojati dva autoputa i dve brze saobraćajnice koji će biti veza između BiH, Republike Srpske i Srbije.

“Prvi je autoput o kojem smo danas pričali, a to je deonica Sremska Rača-Kuzmin sa naše strane, dužine skoro 18 kilometara, kao i most koji je skoro potpuno završen. Završeno je 88 odsto mosta, a do kraja godine biće završen u potpunosti”, rekao je Vesić.

Kako je dodao, imaćemo integrisan granični prelaz na autoputu na teritoriji Srbije, dok će na starom putu, na starom mostu biti integrisan prelaz na teritoriji Bosne i Hercegovine.

“To će biti prvi autoput koji je završen i mi, kao Srbija, finansiramo 80 odsto radova u Republici Srpskoj”, rekao je Vesić.

Osim toga, podsetio je da se radi i autoput Ruma-Šabac koji će, dodao je, biti gotov do septembra ove godine, te da se nastavlja sa brzom saobraćajnicom do Loznice što je još jedna veza sa BiH i Republikom Srpskom koja će biti završena do kraja 2024. godine.

Naveo je da će u narednom periodu biti ugovoren i odvojak za Badovince što je još jedna veza, a reč je o brzoj saobraćajnici koja će izlaziti na brzu saobraćajnicu Loznica-Šabac.

Vesić je podsetio da je završeno projektovanje autoputa Požega-Kotroman i da je nedavno na sastanku sa ministrom komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Edinom Fortom razgovarao o tome da se dobije “tačka spajanja”.

“Tu je predvidjeno da se tunelom uđe na teritoriju Bosne i Hercegovine, da integrisan prelaz bude na teritoriji te države”, dodao je Vesić.

Naveo je da se završava autoput do Požege odakle će se jednim autoputem ići prema Dugoj Poljani i Crnoj Gori, dok će drugi autoput voditi prema Kotromanu, odnosno prema Višegradu.

“Kada budemo završili autoput prema Kotromanu koji je dužine oko 60 kilometara, za šta već imamo projekat, onda ćemo imati još jednu vezu tako da ćemo suštinski imati četiri veze sa BiH preko Republike Srpske – dva autoputa i dve brze saobraćajnice, što je posebno važno”, istakao je Vesić.

Podsetio je da je u okviru “Otvorenog Balkana” pokrenuta akcija integrisanih tagova sa zemljama u okviru “Otvorenog Balkana” i dodao da se sa Severnom Makedonijom veoma intenzivno radi na tome, te da će do početka sezone biti pušteni integrisani tagovi.

“To znači da će naši tagovi važiti u Severnoj Makedoniji, a njihovi u Srbiji. Sa Hrvatskom takođe završavamo integraciju tako da se nadam da ćemo, takođe do sezone to pustiti”, rekao je Vesić i dodao da će to biti urađeno i sa BiH.

Što se tiče aerodroma u Trebinju, naveo je da taj projekat ide svojim tokom i da je obezbeđen novac za eksproprijaciju iz budžeta preduzeća “Aerodromi Srbije”.

“To ne zavisi samo od Srbije i Republike Srpske, imamo tu mnoge druge koji se pitaju, ali mi nastavljamo sa tim projektom i to će biti još jedan naš zajednički projekat”, rekao je Vesić.

Naveo je da je aerodrom u Beogradu trenutno najfrekvetniji aerodrom u regionu i dodao da smo prošle godine imali skoro šest miliona putnika.

“Završavamo do sezone novi terminal sa kapacitetom od deset miliona putnika. Pre dva dana smo u ‘Er Srbiji’ došli do milionitog putnika u ovoj godini, dok se 2019. godine to dogodilo skoro dva i po meseca kasnije”, rekao je Vesić i dodao da se ove godine na beogradskom aerodromu očekuje tri i po miliona putnika.

Vesić je rekao da nije zaboravljen ni železnički saobraćaj, podsetivši da postoji jedna železnička veza, preko Loznice sa Republikom Srpskom i BiH.

“Mi smo tu prugu kandidovali u Evropskoj komisiji za rekonstrukciju, gde smo tražili da se rekonstruiše pet regionalnih pruga u Srbiji tako da ćemo u narednom periodu ući i u rekonstrukciju te pruge”, rekao je Vesić i dodao da izgradnja i rekonstrukcija svake pruge znači manje kamiona i automobila na putevima što znači rasterećenje puteva i manje zagađenja.

Čubrilović je zahvalio ministru Vesiću i njegovim saradnicima i naveo da se radovi na izgradnji autoputa Bijeljina-Rača odvijaju uz veći deo podrške Srbije, te da taj projekat 80 odsto finansira Srbija, a 20 odsto Republika Srpska.

“Na današnjem sastanku smo konstatovali da radovi teku predviđenom dinamikom i da je, ukoliko rešimo neke stvari kao što je nasip iz Drine i redovno praćenje situacije, sam izvođač spreman da ubrza taj proces”, rekao je Čubrilović.