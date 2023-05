Otvorena vrata na Mašinskom fakultetu - prilika za posao i praksu: Od čipova do dronova

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, danas je otvoren sajam zapošljavanja, praksi i stipendija, pod nazivom “Otvorena vrata”. Sajam je otvoren danas i sutra, od 10 do 16 časova u holu Mašinskog fakulteta (Ulica Kraljice Marije 16).

Na Otvorenim vratima, predstavnici domaćih i inostranih kompanija, kao i nekih organizacija, ponudiće studentima priliku za zasnivanje radnog odnosa, ali i za sticanje praktičnih znanja, kao i otvorene prijave za različite stipendije.

Jedan od učesnika sajma je i domaća kompanija PR-DC, koja se bavi proizvodnjom dronova, a koju na Otvorenim vratima predstavlja direktorka Tijana Petrašinović. “Mi smo uvek tu da podržimo naše mlade kolege, međutim ovoga puta moram da naglasim da su i oni potrebni nama. Mi trenutno imamo otvorene pozicije iz oblasti elektronike, programiranja, kompozitnih materijala i CNC obrade. Širimo poslovanje, zahtevi tržišta prema nama su sve veći i zaista nam je zadovoljstvo što ćemo uskoro pojačati svoj tim. Posebno mi je drago što krećemo u potragu za novim kolegama upravo odavde – na mestu gde su inženjeri postali i moji roditelji, braća i ja”, kaže Petrašinović.

Ona je pozvala sve studente da danas i sutra posete fakultet, ma koja godina studija bili i bez obzira na to da li su trenutno u potrazi za poslom. “Nikada ne znate kada će vam se koja vrata otvoriti, tako je u poslu a i u životu generalno. Veoma je bitno ostvarivati kontakte, sticati znanja i veštine još tokom studija, kako biste spremno zakoračili u poslovni svet nakon fakulteta. Imajući u vidu koliko se moderne tehnologije menjaju, od krucijalne važnosti za jednog dobrog inženjera jeste upravo da bude u toku sa inovacijama kao i neophodno praktično znanje. To vam niko neće podariti na tacni, za to morate sami da se izborite i ovo je odlična prilika", zaključila je Tijana Petrašinović.

Sledeći veliki sajam iz oblasti modernih tehnologija, na kome će učestvovati i PR-DC, jeste Sajam nauke i tehnike, koji se održava na Beogradskom sajmu od 16. do 19. maja.