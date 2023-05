POSTOJE JASNI ZNACI DA ĆE MUŠKARAC BITI NASILAN I DA JE SPREMAN NA SVE - Psihološkinja otkriva kako da ih prepoznate na vreme!

Prema zvaničnim podacima koji su objavljeni prošle godine više od pet žena i devojčica svakog sata u svetu je ubijeno od strane partnera ili drugog člana porodice. U istraživanju se navodi da je najveća verovatnoća da će žena ili devojčica biti ubijena u takozvanom sigurnom okruženju, najpre kod kuće.

Danas (10. maja 2023. godine) posle dve velike tragedije i masovnih ubistava, dočekala nas je još jedna potresna vest. Muškarac ubio je devojku u kozmetičkom salonu u Novom Sadu, koji je prijavljivan ranije za nasilje nad bivšom partnerom i imao je zabranu prilaska. Posle ubistva devojke, izvršio je samoubistvo.

Stručnjaci u oblasti mentalnog zdravlja, pre svega porodični psihoterapeuti su poslednjih godina aktivno govorili o problemima zlostavljanja mentalnog i fizičkog u partnerskim odnosima, kao i koji su to znaci kada treba reagovati.

Psihološko i emocionalno zlostavljanje koje se odvija iza zatvorenih vrata je perfidnije i teže za razumevanje i prihvatanje, naročito što zlostavljači često izgledaju kao fini i šarmantni ljudi, a žrtva od početka zna da nešto nije u redu, samo ne može da definiše šta tačno.

Protekla godina, ali nažalost i ova, je prošla sa mnogo priča o nasilju i zlostavljanju i, kao nikada ranije, otvorenih diskusija na tu temu. Zato nije slučajno što je za reč godine proglašena reč „gaslighting“. Pokazalo se da je taj oblik prikrivenog zlostavljanja veoma čest i ponekad sa težim posledicama od fizičkog zlostavljanja. O ovom obliku psihološke manipulacije govorila je Ksenija Mijatović, integrativni psihoterapeut.

Zlostavljanja u prikrivenom obliku

- I fizičko zlostavljanje može imati svoj prikriveni oblik. Naime, neko zlostavlja pojedinca na način koji nije uočljiv na prvi pogled jer zlostavljač u svojoj manipulaciji pazi da modrice ostaju na delovima tela koji su prekriveni odećom. Ipak, gaslajting je pre svega verbalni i emocionalni vid zlostavljanja. Zanimljivo je da žrtve gaslajtinga postfestum često kažu kako su znali da nešto nije u redu iako nisu reagovali. Kad jednom shvate čemu su bili izloženi, lakše se prisete šta je sve u njihovom životu ukazivalo na problem - kaže Mijatović.

Pojašnjavajući pojam prikrivenog zlostavljanja, naša sagovornica ističe da je to psihološko, emocionalno, pa i fizičko zlostavljanje koje se odvija iza zatvorenih vrata.

Za gaslajting žrtva krivi sebe

- Upravo je to ono što ovo zlostavljanje čini perfidnijim i težim za razumevanje i prihvatanje. U spoljnom svetu prikriveni zlostavljači izgledaju kao ljubazni, fini i šarmantni ljudi koje niko ne bi mogao da poveže sa činom bilo kakvog maltretiranja, međutim, kada se vrata zatvore, situacija se menja. Prema drugima umeju da budu nežni, neverovatno ljubazni dok prikriveno zlostavljaju osobu sa kojom su. Kada ljudi koji su u vezama sa ovakvim osobama osete da nešto nije u redu, počinju da veruju da je problem u njima i krive ili optužuju sebe za sve što se dešava. E, to je ta psihološka manipulacija koja se zove gaslajting.

U psihologiji je ovo poznata metoda zlostavljanja u kojoj zlostavljač („gaslighter“) nastupa prema žrtvi sa namerom da kod nje stvori konfuziju i unese sumnju u sopstvene procene.

Zlostavljač obezbeđuje moć

- Zlostavljač to čini zamenom teza, iskrivljavanjem realnosti i izvrtanjem činjenica, dovodeći time u pitanje zdrav razum druge osobe, kao i njenu sposobnost prosuđivanja. Ovim zlostavljač obezbeđuje moć nad tom osobom kroz kontrolu koju održava upornim ubijanjem svega zdravog u osobama sa kojima su. Žrtve ovih odnosa kroz vreme potpuno gube samopouzdanje, gube kontakt sa svojom realnošću i ulaze u psihološki model funkcionisanja koji se ogleda u potpunom izostanku samopoštovanja i konstantnom osećaju krivice za sve što se u tom odnosu dešava - objašnjava.

Kao najveći problem žrtve ovakvog zlostavljanja Mijatović navodi navikavanje žrtve na situaciju.

Žrtva se oseća napušteno

- Protokom vremena žrtve osećaju sve jaču blokadu da se pokrenu i da bilo šta preduzmu jer se sve dešava iza zatvorenih vrata. Taj prikriveni koncept zlostavljanja onemogućava da drugi, prijatelji ili porodica, vide šta se događa i da žrtvi ovakve manipulacije daju podršku. Upravo zato je prikriveno zlostavljanje najdestruktivniji oblik psihološke manipulacije jer se žrtva oseća bezvredno, napušteno i od osobe sa kojom je u odnosu, ali napušteno i od strane svojih najbližih. Nažalost, dok ne dođe do očiglednijih i vidnijih situacija, žrtve i ne mogu da dobiju podršku.

Znaci koji ga odaju da je nasilan

Tatjana Daničić svojevremeno je objasnila da nasilje od strane partnera počinje veoma rano u odnosu. Prvi znaci mogu da se uoče već posle kratkog poznanstva. Ako vas omalovažava, ismeva, potcenjuje, želi da kontroliše kuda se krećete i iskazuje ljubomoru, to su sve znaci na koje treba da obratite pažnju. Oni signaliziraju da sa vašim partnerom i odnosom koji imate nešto nije u redu.

- Iz tog psihološkog nasilja, često se i lako prelazi u fizičko. Ako osećate strepnju kad partner treba da dođe kući, ako vam je neprijatno da sa njim budete među drugim ljudima jer znate da ćete doživeti poniženje i uvrede i da će nastati pakao kad dođete kući, svesni ste da on nikada nije zadovoljan načinom na koji se ponašate, živite sa nasilnikom - otkriva Daničićeva.

Fizičko nasilje je najuočljivije, dok se sve ostalo teže uviđa i shvata kao nasilničko ponašanje. Žena koja želi i reši da prekine odnos s nasilnikom, ne može to lako da izvede jer on ima mehanizme da je drži na klackalici. On posle nasilja postaje umiljat, naizgled potčinjen, svašta joj obećava i postaje baš onakav kakav ona želi da bude. Čini sve da je opet prevari i zadrži u odnosu.

Statistika femicida

Rezultati izveštaja, agencije Ujedinjenih nacija UNODC i UN Women, pokazuju da je, u proseku, više od pet žena ili devojčica ubijeno svakog sata od strane partnera ili drugih članova porodice, u 2021. godini.

- Femicid, ali i drugi oblici rodno zasnovanog nasilja nisu neizbežni. Oni se mogu i moraju sprečiti ranim otkrivanjem i prjavljivanjem nasilja, pravovremenom reakcijom policije i pravosuđa, ali i promenom društvenih normi kao što su toksični maskulinitet i rodno zasnovani stereotipi - izjavila je Milana Rikanović, direktorka UN Women u Srbiji prošle godine.

Oko 56 odsto žena i devojčica ubijeno je od strane intimnih partnera ili drugih članova porodice (45.000 od 81.000), dok je od svih ubistava muškaraca, 11 odsto njih, ubijeno od strane članova porodice tokom prošle godine. Podaci takođe pokazuju da je tokom protekle decenije ukupan broj femicid, ubistava žena samo zato što su žene, ostao uglavnom nepromenjen. Iako su ovi brojevi alarmantno visoki, broj femicida je zapravo mnogo veći, jer je femicid često iz mnogo razloga, teško utvrditi.