VETAR I KIŠA! Danas ništa od prolećnih temperatura, a evo kada se vraća SUNCE

U Srbiji svežije sa kišom u većini krajeva. Kišna zona se premešta od jugozapada ka severoistoku i krajem dana kiša prestaje na jugozapadu Srbije. Vetar umeren do pojačan jugoistočni u košavskom području, a slab do umeren južni ili istočni u ostalim krajevima. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 14°C u Užicu i Valjevu do 17°C u centralnim predelima. Uveče kiša odlazi ka severu i istoku Srbije, a prestaje na jugozapadu i zapadu. Temperatura u 22h od 9°C do 12°C.

U Beogradu svežije sa kišom povremeno. Vetar umeren do pojačan jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 12°C, maksimalna do 16°C. Uveče kiša koja prestaje pre ponoći. Temperatura u 22h oko 12°C. U Nišu svežije sa kišom povremeno. Vetar slab do umeren istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 10°C, maksimalna do 17°C. Uveče slaba kiša.

U Užičkom regonu svežije sa kišom. Kišna zona se premešta od jugozapada ka severoistoku i krajem dana kiša prestaje. Vetar slab istočni, na planinama umeren južni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 10°C, a maksimalna od 14°C do 16°C. Na Zlatiboru i Tari kiša i najviše oko 10°C na 1000 mnv. U Novom Sadu svežije sa kišom povremeno. Vetar umeren do pojačan jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 10°C, maksimalna oko 15°C. Uveče kiša. Temperatura u 22h oko 11°C.

U Subotici svežije sa kišom povremeno. Vetar umeren do pojačan jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 9°C, maksimalna oko 15°C. Uveče kiša. Temperatura u 22h oko 11°C.

Vreme narednih dana

U petak promenljivo vreme uz smenu kraćih sunčanih i dužih oblačnih perioda sa kratkotrajnom kišom povremeno i uz lokalne pljuskove ponegde. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar u košavskom području, a u ostalim krajevima slab južni ili istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 16°C do 20°C. Uveče je moguća kiša ponegde na severu i istoku Srbije. Temperatura u 22h od 10°C do 13°C. U subotu u većini krajeva pretežno suvo i toplije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi su mogući na jugozapadu Srbije i u centralnim predelima. Jugoistočni vetar će malo oslabiti. U nedelju vetrovito u košavskom području uz naoblačenje sa kišom tokom dana u većini krajeva. Početkom idćue sedmice promenljivo vreme.

