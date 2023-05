Biljana i Fejsal su pola veka zajedno i imaju OSMORO DECE! Venčali se u Beogradu, iz Sudana došli u Pranjane

U koordinaciji Ministarstva spoljnih poslova Srbije, desetine naših državljana evakuisano je iz Kartuma, glavnog grada Sudana, u kome već 25 dana traju sukobi. Kako su napustili tu zemlju, svedoče članovi jedne porodice koji su stigli u Pranjane kod Gornjeg Milanovca, navodi Javni servis.

Pola veka zajedničkog života u dalekoj državi severne Afrike ispisuju Biljana i Fejsal. Početak sukoba u Sudanu zatekao ih je u Kairu, gde im je jedan od sinova na specijalističkim studijama.

- Samo gledamo šta se događa. Odmah je počelo vatreno, teško pucanje. Samo svi pucaju, ubijaju ljude u prolazu. I onda ja kažem deci, samo vadite glavu. Nije važno neka kola uzmu, neka kuća se zapali. Možete ponovo početi od neke kolibice, šupice, samo da je glava na ramenu - navodi Biljana Petrović.

Od osmoro dece, samo dvojica sinova su sada sa njima. Porodica starijeg otišla je za Britaniju, a njega su do Frankfurta evakuisali Nemci. Preko Kipra do Beograda stigao je i mlađi sin. Veliku zahvalnost kažu duguju počasnom konzulu koji se postarao da uz druge Srbe njihovi sinovi na vreme napuste Sudan.

- Ahmed nije hteo da ih pusti, pogotovu Sajata koji je bio kod njega dva dana. Ja imam brata tamo i kažem moj brat će doći da ga uzme. Ma ne dam ja njega, ima sad da bude sa mnom i sa mnom da traži svog drugog brata. I mi smo stigli, lepo. Naš komšija je čekao i odemo kod Ahmeda, pokupimo našu decu, moj brat je bio na aerodromu i dođemo ovde evo u naše Pranjane - kaže Biljana Petrović.

U životnoj priči Biljane i Fejsala Srbija ima posebno mesto. Ona im je druga domovina. Upoznali su se i venčali u Beogradu 1973. godine. Često posećivali srpske rođake i prijatelje i negovali neraskidive veze.

- Nije različite desna i leva ruka. Ne može. To je moj srca, moj mladost. Ja sam bio najlepšim godinama od 18 do 25 i sad zadnjih pet godina tad ja sam u penziju dolazim i svake godine. Jedva čekam da dođem. Čak moja supruga naljuti na mene i hoće da me nervira kaže neće da te vodim - kaže dr Fejsal Abdel Fatah.

I kada su ovaj bračni par i njihova dvojica sinova stigli u Pranjane kod Gornjeg Milanovca briga za druge članove porodice, koji su i dalje u Sudanu, nije prestala, kao ni briga o sukobima u zemlji koju su morali da napuste.

