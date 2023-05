DIRLJIVE SCENE U ŠKOLI U KOJOJ JE POČINJEN MASAKR! Nastavnici i učenici zajedno PLAKALI: Pokazali su spremnost da ne zaborave svoje drugare... (VIDEO)

Učenici su od juče ponovo u školi "Vladislav Ribnikar" sa roditeljima, ali bez nastave.

- Mislim da je teže nama roditeljima, nego deci. Juče je bilo jako dirljivo pošto su se oni nalazili po grupama sa svojim učiteljicama i došlo je više dece nego što roditelji prijavili, pa smo zaključili da treba slušati decu - navela je Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo i majka učenice OŠ "Vladimir Ribnikar".

Ona je mišljenja da su deca bila dobra i zrela i pre nego što se sve ovo desilo, ali nisu imala priliku da se iskažu.

- Mi smo oni koji ih kočimo. Nastavnici i učitelji su bili potpuno slomljeni, ali se sve promenilo kada su videli decu. Zajedno su plakali, pokazali su spremnost i solidarnost. Svi su zajedno ulazili i plakali. Ta njihova spremnost da ne zaborave svoje drugare je jako bila dirljiva - istakla je Zirojević i napomenula da je 70 psihologa deci pružalo podršku.

Marija Milenković, psiholog suština je porodica.

- Ljubav vaspitava ili ne vaspitava, ili nepostojanje ljubavi. Socijalna sredina je sledeći vrlo bitan faktor. I kada nemamo izgrađenu dobru osnovu u porodici. Kada se dete oseća usamljeno, traži potporu - istakla je Milenković.

Kako je dodala, roditelji mogu posmatranjem puno toga da vide i oni lakše da primene promene u odnosu i na stručnjake.

- Važno je naučiti roditelje kako da se nosi sa teškim karakterom deteta - napomenila je Milenković i naglasila jak uticaj sredine.

Gordana Božilović Petrović, advokat smatra da su pretnje koje se pojavljuju nakon masakra potpuno neprihvatljive.

- Ima tu više krivičnih dela, pre svega izazivanje opšte opasnosti. Za to krivično delo zaprećena je kazna do pet godina, a to se odnosi i na maloletna lica koja mogu krivično da odgovaraju - navela je Božilović Petrović.

