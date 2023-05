'NAJTEŽE DEVOJČICA U TIRŠOVOJ' Ministarka Grujičić o stanju povređenih u masakrima na Vračaru i u Mladenovcu

Ministarka zdravlja Danica Grujičić izjavila je danas da je najteže stanje devojčice koja je u Tiršovoj, dok ostali pacijenti povređeni u OŠ "Vladislav Ribnikar" i Mladenovcu pokazuju znake oporavka i stabilno su, što, kako kaže, daje nadu da će se oni oporaviti.

Ona je rekla da su nastavnica i devojčica, koje se nalaze u Kliničkom centru, operisane ortopedski i za sada su dobro, a da je dečko koji je u Urgentnom centru sa povredom vratne kičme počeo bolje da pokreće levu ruku, ali da će se njegov definitivni oporavak znati za dve, tri godine zbog težine povrede.

Kada je reč o povređenima u okolini Mladenovca i Smedereva, ministarka kaže da je pacijent koji se nalazi u Kliničko bolničkom sentru u Zemunu, stabilan i pored jako velikih ortopedskih povreda koje je imao, da je najteže stanje pacijenta koji je bio u Kliničko bolničkom centru u Dragiši Mišoviću, zbog oštećenje drugog bubrega, a da je devojčica koja je imala povredu podlaktice, već na odeljenju kao i još jedan pacijent koji je imao drenažu grudne duplje i kom će možda trebati još neka intervencija.

- Pacijent koji je imao povredu donjeg dela karlice takođe je dobro. Devojčica koja je imala povredu glave je odlično, ja sam juče razgovarala sa njom. Predstoji joj operacija levog oka, i devojčica koja je imala velike povrede trbuha je isto svesna i budna, posle druge operacije. Njoj takođe predstoje određene intervencije, ali ovo daje nadu da će se oni oporaviti - objasnila je ona.

Ističe, da su svi ostali iz Mladenovca i OŠ "Vladislav Ribnikar" stabilno i da su neki već pušteni kući.

Grujičić napominje da je Ministarstvo još pre ovih zločina organizovalo timove psihologa, psihijatara i pedagoga po školama, koji će govoriti o bolestima zavisnosti, međusobnom druženju, kocki, igricama, telefonima, kompjuterima.

Dodaje da je to je bilo u njenom fokusu, pored određenih zakonskih promena vezano za medicinsku dokumentaciju i zakon o zdravstvenoj zaštiti koje sprema.

- Moja izjava vezana za te mreže bila je hirurška. Mi hirurzi smo navikli da sečemo, nekad to može nekad to ne može, ali to je baš hirurška izjava i u krajnjem slučaju to ne spada u moj resor. O tome mora da odluči i Vlada i resorno ministarstvo - navela je ministarka.

