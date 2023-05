RODITELJI SAGLASNI DA DIREKTOR I RAZREDNI MOGU DA PRETRESU TORBU UČENIKA! Ova škola je sama uvela dodatne bezbednosne mere

Osnovna škola "Drinka Pavlović" odlučila je da sama uvede dodatne mere bezbednosti osim onih koje je uvela država nakon tragedije koja se dogodila u OŠ "Vladislav Ribnikar" kada je Kosta K. (13) ubio osmoro svojih drugara i čuvara.

Naime, Savet roditelja Osnovne škole Drinka Pavlović usaglasilo se zajedno sa školom oko 12 mera kojima bi se školskom osoblju dala dodatna ovlašćenja kako bi se povećala bezbednost dece.

Ivan Ristić, predsednik Saveta roditelja rekao je da su roditelji jednoglasno bili za ove mere jer u školi postoje problemi sa pojedinom decom i pre tragedije koja se desila.

Kako je istakao, mere će važiti do kraja školske godine a, između ostalog, roditelji će dati razrednim starešinama, direktoru i njegovom pomoćniku saglasnost kojom će smeti da pretresu torbe učenika ukoliko posumnjaju da kod sebe imaju nešto što je nedozvoljeno.

Takođe, pooštren je i ulazi i izlaz iz školske zgrade, zadržavanje u školskom dvorištu van odmora odnosno nastave, ali je povećan i broj nastavnog osoblja koje će dežurati po spratovima škole.

Jedna od najvećih briga roditelja su problematična i agresivna deca. Tako je prema rečima Ristića jedan dečak veoma agresivan, postoje i tuče devojčica, a imaju i dete koje je žrtva vršnjačkog nasilja.

Savet je zaključio da se policajac nalazi u školi samo do 16 časova i da će zatražiti da se uvede i jedan koji će biti do kraja nastave odnosno večernjih časova.

- Jako je važno da policajac bude tu. Oni sada pretresaju decu koja imaju dosije. Juče smo saznali da je jedan dečak poneo baklju i policija ga je sprečila da je unese u školu - ističe Ristić.

Predsednik Saveta Roditelja kaže da ima nekoliko odeljenja u kojima ima dece koja su problematična.

Voditeljka Milica Kon izjavila da je njeno dete bilo žrtva vršnjačkog nasilja baš u ovoj školi.

Ona je ispričala da je njena ćerka prvi razred, a da je doživela da je jedan dečak drži dok je drugi udara pesnicama.

- To se ne dešava samo njoj, nego svima - rekla je ona.

I Ana Mihajlovski potvrdila je da je i njeno dete, koje ide u isti razred sa ćerkom Milice i Marka Kona, prošlo kroz sličan oblik nasilja.

- Nisam želela da pričam o svojoj deci i našim iskustvima, ali i moj sin ide u isto odeljenje i on je našamaran u prva dva meseca prvog razreda od strane dva dečaka, a osim razgovora škola zaista nema mehanizme. Inače mi je dete dobilo diplomu za najboljeg druga u razredu, nije "zaslužio" šamaranja. Mi nemamo adekvatne mehanizme za rešavanje nasilja u školama i profesorima jesu vezane ruke. Mi što vrištimo danas više od svih, verujte mi, vrištimo zato što se osećamo ugroženo već predugo - istakla je Mihajlovski.

Problematični od prvog osnovne

Ristić objašnjava da su i roditelji pomalo odaljeni jedni od drugih, i sada se pokušavaju stvoriti veze i između samih roditelja na sastancima koji se prave povodom bezbednosti u školi.

- Najveći problemi se dešavaju za vreme odmora i međusmena. I zato ako imate stalno nekoga dežurnog, onda se prevenira to - objasnio je on.

On kaže da je simptomatično to što u starijim razredima probleme prave deca koja su to radila "od prvog osnovne".

- Obično problemi počnu več u prvom, a to su ista deca koja i kasnije prave haos. Retko kad se dešava da neko počne da pravi probleme u petom, šestom razredu. Ali ćemo pokušati sve to da rešimo i pristupimo svakom odeljenju - zaključio je Ristić.

Mere koje su donete u OŠ Drinka Pavlović

1. Dežurstvo nastavnika počinje u 07:40 časova, dežurni nastavnici se nalaze na ulazu, dvorištu i svakom spratu škole.

2. Privatno obezbeđenje dolazi u pola osam i tu je do 19:30

3. Školski policajac radi od 08-16 časova. Zahtevaćemo još jednog policajca da bi bile pokrivene obe smene.

4. Svi učenici u školu ulaze na glavni ulaz, a kapija u dvorištu se zaključava. Roditelji koji dolaze po decu iz boravka takođe ulaze na glavni ulaz iz Kosovske ulice.

5. Učenici koji su na posebnom režimu ishrane, istu moraju poneti u školu.

6. Domar će zaključati vrata koja izlaze na dvorište u popodnevnoj smeni i nakon šestog časa će biti tu dok učenici ne napuste školu (glavni ulaz).

7. Učenicima je nakon nastave u popodnevnoj smeni zabranjeno zadržavanje u dvorištu. Nakon popodnevne nastave učenici idu kući.

8. Po protokolu o prevenciji nasilja svaki učenik u bilo kom trenutku može da se obrati svakom nastavniku ili stručnim saradnicima za pomoć.

9. Odeljenjske strešine će vam dostaviti saglasnosti kojom ćete potpisati da na osnovu osnovane sumnje možemo pretresti stvari vašeg deteta. Pretres može vršiti odeljenjski starešina, direktor i pomoćnik direktora.

10. PP služba radi u obe smene i bez saglasnosti roditelja pedagog i psiholog može pozvati svakog učenika na razgovor. Tako je bilo i do sada i to je ustaljena procedura za vreme nastavnog dana.

11. Zaposleni, roditelji i učenici su obavezni da direktoru, pomoćniku direktora, sekretaru škole ili dežurnom nastavniku prijave svaku pojavu za koju posumnjaju da bi mogla da ugrozi bezbednost učenika.

12. Savet roditelja će se sastajati od sada pa do kraja ove školske godine svakog ponedeljka u 18h.

Autor: