Čuvamo mir, ali nikome nećemo dozvoliti da gazi naš narod! Vučić o situaciji na KiM: Kurti neće da formira ZSO, za sutra je planirao upad u Zvečan

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon sastanka sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom.

Vučić je na početku obraćanja govorio o akciji prikupljanja nelegalnog oružja.

- Uspeli smo u akciji prikupljanja naoružanja do sada prikupimo 9.401 komada oružja, 884 minsko ekplozivna sredsdtva, od toga 711 mina i zolja - kazao je Vučić i ocenio da je to veliki korak napred za bezbednost.

Predsednik Srbije je ocenio da će ovo biti do sada najuspešnija akcija i dugoročna.

- Kada ljudi kažu ne ispaljuje metak nego glava, ali ako ljudi nemaju oružje ne mogu ni da ispale metak. Ljudi bez ikakvih posledica mogu da predaju oruže. Pokazaćemo građanima Srbije, da možete da vidite šta smo uradili - istakao je predsednik.

- Juče je Ana Brnabić imala sastanak sa predstavnicima Saveta roditelja OŠ "Vladislav Ribnikar". Mi ćemo uspuniti sve njihove zahteve. Razgovaramo sa stručnjacima ali pre svega sa decom i roditeljima - istakao je predsednik, koji je dodao da se razgovara i sa ljudima iz drugih zemalja, koje su imali slična iskustva

Vučić je uveren da će biti moguće angažovati svih 250 psihologa, a to nije plan za narednih mesec, dva, već za naredne godine.

On je dodao da je posebno zadovoljan onime što je postignuto prisustvom policajaca u školama.

- U narednih 1.300 policajaca ide u penziju, moramo da zaposlimo 2.500 da bi značajan broj mogao da bude u školama. Sprečićemo 80 odsto vršnjačkog nasilja, 95 odsto potencijalnog nasilja nad nastavnim osobljem. Incicenti će biti lakše kažnjivi. Siguran sam da će i deca i roditelji moći da se osećaju sigurnije - naglasio je Vučić.

Govoreći o razgovoru sa Lajčakom, Vučić je naveo da je veoma zabrinut zbog situacije na KiM, posebno na severu.

- Danas sam razgovarao sa Miroslavom Lajčakom. Veoma sam zabrinut zbog situacije na KiM, posebno na severu. Zabrinutos proističe iz strastvene potrebe Kurtija da izaziva rat i sukobe. Zabrinut sam zbog planova da nasilno preuzimaju pojedine prostorije, ali i za to što se u Kvinti prave naivni, ponekad im je 3 odsto dovoljno za legitimne izbore, a nekada im 50 odsto nije ni blizu legitimiteta koji traže. Toliko o principima - naveo je Vučić.

On je saopštio da je doneo odluku da Srbija bude predstavljena na najnižem novou i neću iću u Rejkevik.

- Ne možemo da sprečimo donošenje, ali će morati da kažu da nije doneta jednoglasno. To nema veze sa Rusijom, nego sa Srbijom - istakao je Vu

O kampanji za hrvatske medije - Iznenađen sam velikom popularnošću mene u Zagrebu i Hrvatskoj. Svi tekstovi su im bezmisleni. Kažu da nisu ljubomorni, tamo se živi bolje. Ta razlika se smanjuje, na to sam ponosan - kaže Vučić. - Ja sam se tih praznih priča naslušao i 2019. Taj skup je organizovan uoči važnih političkih odluka - dodao je predsednik.

Predsednik Srbije je istakao da se na mitingu, 26. maja neće zloupotrebljavati ničija tragedija.

- Mi nećemo tada da zloupotrebljavamo ničiju tragediju. To je skup ujediniteljski, a ne skupovi podela. Mi nismo zakazivali skupove ni za 12. ni za 14. već mnogo unapred, kada nema nijednog skupa zakazanog. Nije reč o kontramitingu. Biće gužva ali nećemo da zaustavljamo saobraćaj niti ikoga da maltretiramo. Da to bude mesto gde ćemo da izričemo pozitivne stvari. BNeki drugi su donosili odluku kako i kome da otkinu glavu. To pravi ozbiljnu razliku - rekao je predsednik.

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara, naveo da je išao u crkvu da zapali sveću za žrtve masakra na Vračaru i nije vodio kamere jer smatra da nije potrebno od toga praviti predstavu.

- Nisam razumeo pitanje. Smisao pitanja. Izjavio saučešće porodicama žrtava...to pitanje je jednako glupo, kao i ono zašto dani žalosti počinju u petak - istakao je Vučić na pitanje zašto nije otišao do OŠ "Vladisalv Ribnikar" da upali sveću.

- Da li mislim da je Milovan Brkić predstavnik opozicije, mislim da je ideolog. Citiran je bio bezbroj puta, bukvalno je postao njihov ideolog. Organizator, gospodin Milivojević, je bio čovek koji je pozivao na skup. Razgovaraću sa njima kada god budu hteli da razgovaraju. Nasilje je kada maltretirate građane. A onda ćete da kažete da MUP nije dozvolu da blokiraju Gazelu. Kome vi prodajete te trikove? Mi ćemo se okupiti, i Beograđani i svi ostali građani Srbije. Mi ćemo se okupiti, pretpostavljam da nećemo uspeti da skupimo 50.000. kao što su neki skupili zloupotrebljavajući tragediju - naveo je predsednik.

On je podvukao da Srbija ne sme da stane, mora da radi, da se bori i gradi, a nikako da stane.

- Daćemo sebi to, Ustavom zagarantovano pravo, da se okupimo. Pretpostavljam da nećemo moći da skupimo 50.000 ljudi kao neki koji su zloupotrebljavali trageidju i dane žalosti. Poslaćemo poruku da želimo da razgovaramo o svemu - istakao je Vučić.

Vučić je rekao da je seljak, koji se toga ne stidi iako je rođen i odrastao u ovom gradu, dok je Srđan Milivojević veoma urban tip.

- Kao predsednik Srbije protivim se blokiranju grada i maltretiranju građana. Kao njihov politički protivnik nemam ništa protiv, neka građani vide da uživaju u maltretiranju - istakao je predsednik Srbije.

Upitan o razgovoru sa Lajčakom, Vučić je naveo da smo ušli u začarani krug.

- Kurti ne želi da formira ZSO, već za sutra je planirao upad u Zvečan jer je tamo navodno pobedio njegov kandidat. Lajčak je zabrinut. Video je odlučnost Srba da se suprotstave Kurtijevom teroru - istakao je Vučić.

Kako je dodao, ostaće upamćeno da se jedna mala slobodarska zemlja držala međunarodnog prava i povelje UN.

- Čuvamo mir, ali nikome nećemo dozvoliti da gazi naš narod - istakao je Vučić.

