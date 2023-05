Ovolika kazna preti svima koji izazivaju paniku na internetu: Ljudi nisu svesni šta rade

Za krivično delo izazivanje panika i nereda putem društvenih mreža ili sredstva javnog informisanja, po stavu 2. zaprećena je kazna i do pet godina zatvora, izjavio je danas stručnjak za sajber kriminal Saša Živanović.

On kaže da su izazivanje panike nereda ili krivična dela ugrožavanja sigurnosti krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, za krivično delo izazivanje panika i nereda zaprećene su kazne u stavu 1, od tri meseca do tri godine i novčana kazna, a u stavu 2, ako je ta objava preko društvenih mreža ili preko sredstava javnog informisanja, zaprećena je kazna i do pet godina zatvora.

- Kod krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti, zaprećena kazne su u stavu 1 do jedne godine, a do tri godine ako su upućene prema članovima vlade, novinarima, policiji, tužilaštvu - dodao je on.

Živanović napominje da određeni broj ljudi koji objavljuju takve stvari nisu ni svesni šta rade, naročito kada je reč o maloletnicima i deci uzimajući u obzir njihovu zrelost, percepciju i da li su svesni odgovornosti za stvari koje pišu.

Smatra da su ljudi, kada se nalaze ispred ekrana svog telefona ili računara, dosta hrabriji i iznose nešto u sajber prostor što u realnom životu uopšte ne bi mogli da kažu.

