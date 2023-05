'SAŽALILI SMO SE NA NJEGOVU PRIČU' - Iznajmio je stan svog oca, novac uopšte ne dobija od stanara, a PRETNJE SU SVAKODNEVNE

V. D. iz Niša, odlučio je da iznajmi stan svog oca, ne sluteći da bi to mogla da mu bude kobna greška. Danas, u njegovom stanu živi muškarac, koji ne plaća račune, kiriju a pored toga mu i preti.

Kako kaže za Telegraf.rs, sve je bilo u redu a sada muči muku da stanara koji ništa ne plaća izbaci napolje.

- Novosađaninu rođenom u Rumi, P. M, smo moj otac Dragan i ja izdali stan Januara 2023. godine. P. M. je trener karatea i u Nišu je otvorio karate školu za decu, iako je najverovatnije bez trenerske licence za taj uzrast koji trenira - počinje za Telegraf priču V. D.

Srceparajuća priča je bila "mamac" da uđe u stan.

- Što se tiče njegovog stanovanja, uselio se i potpisan je ugovor 08.01.2023. godine i pre potpisivanja ugovora nam je složio lažnu priču kako mu je brat nedavno stradao u Nemačkoj i da je ostavio iza sebe devojčicu od 15 godina koju P.M. i njegova porodica sada moraju da podižu. Moj otac je duša od čoveka i sažalio se na njegove laži. Ugovoreno je da je P.M. platio depozit na stan, a da će januarsku i februarsku stanarinu platiti do kraja januara putem uplate na račun, pri čemu ćemo mi snositi polovinu troškova uplate novca. Nakon par poziva od strane mog oca na koje se nije javljao, 31.01.2023. je Petar pozvao mog oca i pokušao da ga zamoli ga sačekamo do kraja februara (dakle 2 puna meseca stanovanja bez dinara datog na ime stanarine). Moj otac je na početku pokušao da se sažali na njega i rekao mu je da može da da deo novca, na primer januarsku kiriju samo, a da februarsku može da zakasni nekih dodatnih 15 dana. P. M. se na to iznervirao i počeo da viče na mog oca koji je u tom trenutku bio na kardiološkom odeljenju u Niškoj Banji na proverama srca. Moj otac nije dobro podneo takvo obraćanje i prekinuo je poziv.

"Ugovor je sklopljen, overen kod notara"

- Čuo sam se P. M. nakon toga i insistirao je da dođem do stana po svaku cenu, što sam odbio. Poželeo sam da vidim stan u prisustvu nezavisnog lica, ali je P. M. pismenim putem u SMS porukama to odbio. 03.01. sam otišao do stana i ponudio P. M. raskid ugovora s rokom od 30 dana koji je ovaj odbio. 21. Februara sam se javio P. M. putem poruka i javio mu da ima još 10 dana do isteka roka za iseljenje na šta mi je on rekao da će nas kontaktirati njegov advokat koji se nikada nije javio. Pokrenuta je tužba krajem marta i prvo ročište je zakazano za 29.05. u Nišu. Do dana današnjeg, 13.05. P. M. nije platio ni jednu stanarinu, a od troškova stanovanja je platio struju 12 hiljada dinara, a dužan je još preko 40 hiljada dinara struje i režije u 5 meseci boravka u našem stanu. Početkom aprila podnešena je prijava komunalnoj policiji i P. M. se nije odazvao pozivu.

I dalje odbija da se iseli, i dalje ne plaća račune, i dalje ne oseća gram griže savesti zbog ovoga što radi.

- Imam priznanice da nije plaćao račune i svedoke da mi do sada nije dao ni dinar za kiriju i račune. Pitam se da li je neko imao slično iskustvo s njim u Novom Sadu jer sam siguran da se nekome zamerio i tamo - priča nam V. D. i moli za pomoć.