OLUJNI VETAR, GRAD I CRVENA KIŠA - Ovo je detaljna vremenska prognoza za narednu nedelju

Ova sedmica protekla je u znaku veoma promenljivog vremena sa čestom kišom i uz vrlo vetrovito vreme. Nažalost, takva situacija nastaviće se i u sedmici pred nama.

Ponedeljak

U Srbiji će biti pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Obilnije padavine očekuju se u severnim i zapadnim predelima.

Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, naročito u košavskom području, dok će tokom dana na severu Banata, u Bačkoj, u Sremu i u Mačvi vetar biti u slabljenju i u skretanju na severni.

Jutarnja temperatura od 11 do 15°C, maksimalna dnevna od 18°C na severozapadu do 22°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu oko 20°C.

Utorak

Očekuje se uticaj još jednog veoma snažnog ciklona, čiji će se centar premeštati sa juga Italije i Tirenskog mora dalje prema severu. Biće promenljivo oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a više padavina ponovo će biti na severu i na zapadu zemlje, uz pojavu grmljaviskih oluja i nepogoda.

Jugoistočni vetar biće veoma jak, u košavskom području (Pomoravlje, Podunavlje, Vojvodina, Braničevski okrug, Beograd) povremeno sa olujnim udarima preko 70 km/h, na jugu Banata i preko 100 km/h.

Maksimalna temperatura biće od 18°C na severozapadu do 24°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 21°C.

Sreda

Ujutro i pre podne očekuje se sunčano. Sredinom dana i posle podne očekuje se povećanje oblačnosti. Atmsfera će pred kraj dana i tokom večeri biti veoma nestabilna, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima.

Maksimalna temperatura biće od 20 do 25°C, u Beogradu do 24°C.

Košava će duvati tokom većeg dela dana i pred kraj dana biće u slabljenju, potom će i potpuno prestati.

U toku večeri i noći do severozapada se očekuje prodor hladnog fronta sa kišom i pljuskvima sa grmljavinom, uz skretanje vetra na jak severozapadni.

Inače, do područja Srbije do srede će zbog izraženog južnog visinskog strujanja stizati i veće količine čestice pustinjskog peska iz Sahare, pa se očekuju kiša i pljuskovi sa tim česticama. Dakle, u ovom periodu atmosfera će biti veoma zamućena, a padavine će biti "prljave". Prodor hladnog fronta u sredu uveče, uz jak severozapadni vetar, pročistiće će i atmosferu od peska.

Četvrtak

Prodor hladnog fronta doneće celoj Srbiji oblačno i osetno svežije vreme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz prolazno jak severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 15 do 19°C, u Beogradu oko 16°C.

Petak

Još u toku jutra očekuju se padavine, a tokom dana očekuje se stabilizacija vremena, uz delimično razvedravanje, a i severozapadni vetar biće u slabljenju.

Maksimalna temperatura biće u većini predela oko 20°C.

Vikend

Prema trenutnim prognozama, narednog vikenda očekuje se dosta sunčanih perioda i toplije vreme, uz dalji porast temperatura vazduha. Samo će na jugu i na zapadu Srbije biti jačeg razvoja oblačnosti i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Vetar će biti u skretanju na jugoistočni i biće ponovo u pojačanju, a u košavskom području biće jak, na jugu Banata i sa olujnim udarima.

Maksimalna temperatura biće od 21 do 25°C, u Beogradu do 23°C.

S obzirom na to da je prosek maksimalne tempeature za sredinu maja od 21 do 25°C, one će u većem delu Srbije u sedmici pred nama biti uglavnom oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine, osim u četvrtak kada će biti niže za 6 do 8 stepeni, zbog kratkotrajnog prodora svežije vazudušne mase sa severa.