STRES NIJE UVEK LOŠ ZA ORGANIZAM! Evo kako da znamo da li smo u PROBLEMU I TREBA DA REAGUJEMO

Reakcija na stres je potpuno individualna.

Neurolog Aleksandra Pavlović je napravila razliku između akutnog i hroničnog stresa.

- Akutni stres je nešto što preuzima naš autonomni nervni sistem. Mi u suštini ne možemo hitno da reagujemo na to, reaguju neki delovi našeg mozga i deluju instinktivno - ili bežimo, ili se zamrznemo ili se borimo. To je reakcija našeg organizma, to nije nešto što se uči - istakla je Pavlović.

Kako je dodala, to je akutno stresni odgovor.

- Cilj je da probamo da se spasemo. To može biti i bezazleno - poput razgovora sa šefom, ispita ili neke životnougrožavajuće situacije. Kako ćemo reagovati ne znamo, ako nismo spremni - objasnila je Pavlović.

Prema njenim rečima, za stres se može reći i da je dobar za nas, ali je neophodno da nađemo rešenje ako se ponavlja.

