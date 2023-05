NE PERITE KOLA U NAREDNA 2 DANA! S kišom stiže saharski pesak - izmeniće se 3 GODIŠNJA DOBA

Prljava kiša uslovljena peskom iz Sahare mogla bi da nas neprijatno iznenadi već danas.

- Pesak je već iznad nas, očekujemo početak kiše, već pada u okolini Beograda, sporadično i u centru. Tokom dana će biti više padavina, pa samim tim očekujemo i da se taj pesak nataloži. I sutra se očekuje da velika količina saharskog peska padne, tako da definitivno ne treba prati automobile - kaže meteorolog Ivan Ristić.

Dodao je i da nas u narednih 48 sati očekuje nešto hladnije vreme u odnosu na prethodne dane.

- Biće relativno sveže, povremeno sa kišom. Vetar će oslabiti, košava je duplo slabija nego juče, ali se sutra opet pojačava taj jugoistočni vetar. U sredu će doći do kratkotrajne stabilizacije vremena, s temperaturom do 25 stepeni. Ipak između srede i četvrtka stže novi hladni front, biće između 15 i 20 stepeni. Stabilizacija stiže od petka, a za vikend razvedravanje s temperaturom od 23 do 28 stepeni, pa ćemo nositi kratke rukave - otkrio je meteorolog.

Konaćno, prognozirao je i kada će napokon stići ono pravo letnje vreme u Srbiju.

- Sledećeg utorka stiže nova destabilizacija, s pojavom kiše, ali ostaće toplo do daljeg. Neće biti tropskih temperatura s više od 30 stepeni, a taj vazduh iz Arfike neće skoro do nas. Naznaka prvog toplog talasa je s početkom leta u trečoj dekati juna, kad će teperature preći iznad 30 stepeni - zaključio je Ristić.

