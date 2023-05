SPREMITE SE! EVO KADA ĆE PADATI 'PRLJAVA KIŠA': U Srbiju ponovo stiže pesak iz Sahare

Srbija je danas pod uticajem snažnog ciklona, čiji se centar nalazi nad Italijom. Pod uticajem ovog polja niskog vazdušnog pritiska, u Srbiji će i danas biti pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Položaj ciklona je takav da se Srbija nalazi u njegovom prednjem delu i da preovladavaju južna visinska strujanja, naveo je u najnovijoj prognozi meteorolog Đorđe Đurić.

Dakle, ovakva sinoptička situacija dovela je da se do našeg područja preko Mediterana sa severa Afrike transportuje veća količina peska iz Sahare, pa kiša koja je padala juče i koja će padati danas i sutra sadržaće čestice pustinjskog peska.

Ovaj pesak do našeg područja stiže tako što jaki vetrovi podignu čestice peska visoko iznad Sahare, neretko iznad 5 i više kilometara. Potom se ovaj pesak transportuje južnim strujanjem preko Sredozemnog mora. Vazdušna masa na putu do Srbije postane bogata vlagom i padavine koje padaju sadrže te napomenute čestice.

Ova pojava potpuno je prirodna pojava i uobičajena pri aktuelnoj vremenskoj situaciji.

U Srbiji će danas pod uticajem ciklona biti i veoma vetrovito, a jugoistočni vetar u košavskom području imaće olujne udare, na jugu Banata i do 100 km/h.

Maksimalna temperatura biće danas od 18°C na severozapadu do 24°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu oko 20°C.

U Srbiji će sve do petka biti kišovito vreme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Sreda će doneti znatno više sunca i toplije vreme, uz temperature od 20 do 25°C, dok će četvrtak zbog prodora hladnog fronta uz svežiju vazdušnu masu sa severa doneti pad temperature i ona će biti od 15 do 20°C, u Beogradu do 16°C.

U petak se očekuje delimično razvedravanje i to će biti uvod u nešto stabilnije vreme tokom vikenda, ali i znatno toplije, prenosi Telegraf.

Autor: