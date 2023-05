Rajović: Istraživanja su pokazala da je mozak naše dece postao drugačiji

Autor NTC programa i osnivač Mense Ranko Rajović rekao je danas da su istraživanja pokazala da je mozak dece postao drugačiji i da se problem mora sagledati iz više uglova jer je on nov, i ne može da se detektuje ni medicinskim aparatima.

On je za Tanjug istakao da svaka nova generacija dece ima manjak empatije, da gube granice i da se ponavljaju ekstremni slučajevi, ali da to nije slučaj samo u Srbiji već i u svetu.

"Nije to samo kod nas problem. I u Sloveniji je u vršnjačko nasilje doseglo nezamislive razmere. To znači da mi kao društvo nismo shvatili šta se sprema i šta se dešava, a to je zapravo dramatična promena okruženja. Jako se brzo menja okruženje i mi kao društvo nismo bili spremni za to", ocenio je on.

Smatra da roditelji preteruju u prezaštićenju dece, ne daju detetu da padne, da se popne na drvo, a takođe kupuju deci sve što žele i sve im dopuštaju, što kod deteta može da izazove nizak prag tolerancije, veliku frustraciju, bes i agresivnost u slučaju kada ne dobije sve što poželi, kako je navikao.

Rajović kaže da roditelji takođe imaju tendenciju da forsiraju decu da budu najbolji, da imaju najbolje ocene, vode ih na nekoliko aktivnost što je, kako objašnjava, besmisleno jer dete mora da ima svoje vreme za igru i za druženje, jer se bez te socijalizacije gubi mnogo komunikacije između dece, i oni se sele u virtuelni svet gde se ne zna šta ih čeka i kako oni provode slobodno vreme.