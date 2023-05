PRLJAVA KIŠA NEPRIJATNO IZNENADILA BEOGRAĐANE! 'Oblak peska je iznad nas, definitivno ne treba prati automobile'

Pesak iz Sahare pao je sa kišom u okolini Beograda i u centru.

Prljava kiša uslovljena peskom iz Sahare neprijatno je iznenadila već danas. Do kada bi oblak peska mogao da se zadrži, proveravala je novinarka Kurir TV Ivana Jovanović sa svojim sagovornikom, meteorologom Ivanom Ristićem.

"Pesak je već iznad nas, očekujemo početak kiše, već pada u okolini Beograda, sporadično i u centru. Tokom dana će biti više padavina, pa samim tim očekujemo i da se taj pesak nataloži. I sutra se očekuje da velika količina saharskog peska padne, tako da definitivno ne treba prati automobile", kaže Ristić.

"Biće relativno sveže, povremeno sa kišom. Vetar će oslabiti, košava je duplo slabija nego juče, ali se sutra opet pojačava taj jugoistočni vetar. U sredu će doći do kratkotrajne stabilizacije vremena, s temperaturom do 25 stepeni. Ipak između srede i četvrtka stže novi hladni front, biće između 15 i 20 stepeni. Stabilizacija stiže od petka, a za vikend razvedravanje s temperaturom od 23 do 28 stepeni, pa ćemo nositi kratke rukave", otkrio je meteorolog.

