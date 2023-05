KAKO KLINCI U SRBIJI DANAS MUVAJU DEVOJKE: Scena u autobusu podelila građane - ŠTA VI MISLITE O OVAKVOM PRISTUPU?! (FOTO)

Činjenica je da je nam je sve postalo lako dostupno u eri društvenih mreža, što danas često znači da je i muvanje, shodno tome, većinom prebačeno na mreže. Jedna Beograđanka ispričala je neobičnu scenu iz autobusa i šokirala mnoge.

– Dok stisnuta u gužvi na vratima, jedva čekam da se bus isprazni, ulazi visoka lepuškasta devojka sa koferom i staje pored mene. Sve ok, pomeramo se kako ko želi da izađe. Ne razmišljam više o tome, samo odbrojavam stanice kad ću da izletim. Ne prolazi mnogo vremena, ulazi neki momčić njenih godina i staje pored nje. Drnda telefon, klasika. I samo u jednom trenutku, kad je dosta ljudi izašlo iz busa, a i ja sa njima da bih mogla da ih pustim da izađu, momak se okreće prema njoj i kaže: "Može Instagram" – napisala je ona i dodala:



– Ja za malo ne pukoh od smeha, jer znam kako bi donekle moja generacija na to reagovala… Čekam reakciju i ona lagano: "Naravno, izvoli"... I to je bilo sve. Klinac se zahvalio i izašao iz busa na sledećoj stanici ne progovorivši ni reč. Je l’ nam se udvaranje danas svelo samo na to? Gde su forice da nekog nasmeješ, upoznaš, pozoveš da izađete? Na kraju krajeva i skupiš hrabrost za sve to, a ne "Može Instagram" – upitala je ostale korisnike ove društvene mreže?

Usledio je niz komentara, dok jedni negoduju, drugi smatraju da je sve "urađeno kako treba". Evo šta pisali drugi korisnici koji su se uključili u temu...

- Nije on prišao bezveze, snimila ga je i on je to primetio, a kad se dopadneš devojci, nije toliko bitno šta će da kažeš kad priđeš. Razmenili su kontakte, mogu da se kuckaju i upoznaju malo bolje i dogovore da se vide. Sve je regularno - jedan je u nizu komentara.

- Pa realno nije ni imao vremena za više, niti je bila prilika za više. Slažem se, što bi u busu razrađivao priču kada je možda i bolje i prikladnije posle - drugi je komentar, a bilo je i ovakvih:

- Znam čoveka koji je u liftu za tri sprata ispričao svoju biografiju i još uzeo broj telefona. Nije idealno, ali bar je nešto uradio. To jedino uspeva ako si atraktivan. Da je neki ružan, debeo, nizak tip pitao za Instagram, dobio bi pesnicu po faci. Ne kontam šta je čudno tu...

