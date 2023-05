SRBIJA PRVA U SVETU: Naša zemlja zabeležila najveći rast plata od decembra 2022. godine

Na zvaničnom Tviter nalogu Svetske statistike danas je objavljena lista država koje su imale najveće povećanje plata od decembra prošle godine.

Na prvom mestu nalazi se Republika Srbija koja je zabeležila rast od 15,2%, dok se ispod nas nalaze Bosna i Hercegovina, Portugal, Belorusija, Rumunija...



Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će do kraja godina biti još povećanja plata, uz očekivanje da će prosečna plata do decembra iznositi 837 evra, 2024. do 930 evra, 2025. idemo na 1025 evra, a krajem 2026. biće 1124 evra.

