UKIDAJU SE ODREĐENE KOVID MERE: Evo šta je sada dozvoljeno, a odnosi se na posete bolnicama

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je 5.maja da Kovid-19 više ne predstavlja globalnu zdravstvenu vanrednu situaciju, i time označila da korona više ne predstavlja opasnost.

Kako mediji saznaju Radna grupa koja je imenovana u Srbiji i koja menja Krizni štab održala je sastanak, nakon čega je preporučeno nekoliko mera, a to je da posete budu dozvoljene kod određenih pacijenata, da više nema kovid bolnica, ali da će svi pacijenti koji imaju kovid biti u izolovanim jedinicama.

Kako objašnjava dr Mirsad Đerlek, Republička stručna komisija za zarazne bolesti, odnosno za borbu protiv zaraznih bolesti, u saglasnosti sa Batutom prihvatila je predlog da se poštuje preporuka SZO. U prevodu, to ne znači ukidanje pandemije, već smanjenje svih postojećih mera koje i dalje važe, a koje su ljudi zaboravili.

- Odluka je da nema potrebe da postoje kovid bolnice, druga preporuka je da se svi pacijenti koji su pozitivni zbrinjavaju u odeljenjima koja će imati svoje izolacione jedinice. Svako odeljenje, imaće izolacionu jedinicu za pozitivne. Ono što je važno, preporuka je da se obezbedi pet odsto kapaciteta na infektivnim i pulmološkim odeljenjima, za najteže slučajeve ili teže slučajeve - kaže dr Đerlek.

Kako dalje navodi, još jedna mera se ublažava, a tiče se posete u bolnicama.

- Bolnice mogu dozvoliti posete jednoj ili dvema osobama, jednom do dva puta nedeljno da posete pacijenta, jer su do sada bile zabranjene. Ali, to se ne odnosi na imunokompromitovane pacijente, a to su najteži pacijenti, onkološki, koji imaju teške bolesti, kod njih i dalje važi zabrana posete. Kod svih ostalih može poseta dva puta nedeljno - kaže dr Đerlek.

