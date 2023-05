SRBIN HEROJ ITALIJE! Snimak sina našeg POZNATOG PISCA obišao planetu: Đorđe je skočio u bujicu da bi spasio majku sa MALIM DETETOM

Snimak dramatičnog spasavanja majke sa detetom od strane heroja koji je hrabro skočio u bujicu, obišao je svet. Sada, kada se saznalo ko je hrabri muškarac sa snimka Srbija može da bude ponosna, jer se radi o našem državljanu koji godinama živi i radi u ovom mirnom italijanskom gradiću.

Herojski čin spašavanja Đorđa Pantića, sina srpskog proslavljenog pisca Mihajla Pantića, obilazi planetu, a ovaj hrabri Srbin ističe u razgovoru da je uradio ono što se očekuje od jednog ljudskog bića - da bude čovek u trenutku kada je to potrebno. Kako kaže, u Ćezeni živi već četri godine kao šef kuhinje u jednom restoranu.

Voda je probila u zgrade

Kaže da su poplave krenulo iznenada, iako je kiša manjeg inteziteta padala i pre jučerašnjeg dana. Kako je rekao, civilna zaštita je na vreme postavila barijere, ali je vodena stihija bila jača.

"Obilne padavine su u suštini krenule tokom jučerašnjeg dana i noći, mada padalo je i pre toga. Onda se reka izlila. Dobili smo upozorenje crvene boje i lokalna civilna zaštita je postavila zaštitu na par mesta, međutim reka se od prevelikih padavina izlila, došlo je do izlivanja sa obe strane nasipa i razlila se po dva naselja u Ćezeni", rekao je Pantić.

Situacija na terenu se menja iz časa u čas. Od strane civilne zaštite stigla je sms poruka da se meštani pripreme za novi poplavni talas. Kada se radi o visini vode, ističe da je tokom jučerašnjeg dana ona iznosila i do 1, 70 metara. "Dubina vode je bila preko 1, 50 do nekih 1.70, po mojoj proceni. Ja sam na prvom spratu i imao sam sreću da mi stan nije poplavljen, ali voda je probila u zgradu, stanovi u prizemlju su poplavljeni, garaža, sve", priča Đorđe.

Čim je video majku sa detetom pojurio da ih spase

Za sam čin spašavanja deteta ističe da je sve počelo dok je stajao na terasi stana, kada je video muškarca kako se probija kroz bujicu, a iza njega, ženu sa detetom. Znao je da su u opasnosti i nije gubio vreme. "Moja terasa gleda na sporednu ulicu i u jednom trenutku sam video čoveka koji pliva sa kesama i on mi je doviknuo da su žena i dete pozadi u bujici. Nisam puno razmišljao, obuo sam patike i sjurio se dole. Pogledao sam ih i krenuo da plivam ka njima. Kada sam došao, uzeo sam dete i sa njim sam isplivao na sigurno, nakon toga sam ga odveo do policije. Posle toga sam se vratio kući", priseća se Pantić. U trenucima dok se spuštao ka bujici, kaže da je razmišljao samo o jednoj stvari - spasiti ljudski život.

"U suštini, to sam sebi postavio kao zadatak. Jednostavno - otišao sam da obavim zadatak. Majka je mogla da stoji, bio je tu neki ulazak u garažu, ona je stajala tu uz bezbedonosnih razloga, bila im je prekopotrebna pomoć. Dete mi je dala bez problema, uzeo sam ga i držao ga izvan vode. Kad sam ga uzeo, bio je miran", priča on, dodajući kako je najbitnije da su mališan i njegova porodica dobro, na bezbednom mestu.

Najgora noć u istoriji Romanje

Podsetimo, najmanje šest osoba je poginulo a više od 5.000 stanovnika evakuisano zbog teških poplava i klizišta u severnom italijanskom regionu Emilija-Romanja, javio je CNN pozivajući se na lokalne vlasti, koje su upozorile da situacija može da se pogorša. Nekoliko reka izlilo se iz svojih korita u Romanji, istočnom delu regiona, što je primoralo stanovnike gradova poput Cezene da se popnu na krovove svojih kuća. Odatle su ih vatrogasci spasavali helikopterima ili gumenim čamcima.

U trenutku kada se snimak dramatičnog spašavanja pojavio na društvenim mrežama, nije bilo poznato ko je momak sa snimka. Na stotine hiljada ljudi su ostavljali komentare divljenja anonimnom heroju. Za sam čin, Đorđe ističe da je on normalna ljudska reakcija u takvim situacijama, dodajući kako je i sam stric, te da je u trenucima plivanja do majke sa detetom pomislio na mališane iz svoje porodice.

"Meni je uvek drago da predstavljam svoju zemlju u lepom svetlu, meni je ovo bilo nešto čovečno, nešto najnormalnije. Hvala bogu, još uvek sam mlad, znam da plivam. Nisam razmišljao da postanem heroj, da mi se neko zahvaljuje i sve drugo. Na kraju krajeva, ja sam stric, imam četiri sestrića, samo sam pomislio, da je to mogao da bude jedan od mojih nećaka u tom trenutku. Voleo bih da to isto uradi neko drugi, kad čovek može da pomogne, potrebno je da pomogne, kad ne može, onda je bolje da se stvori sa strane", oskreno će on.

Đorđe otkriva kako su svi spasioci na terenu dali sve do sebe da se spasi šta se spasiti može. U akciju je i sam uključen i to tako što neumorno pomaže komšijama oko izbacivanja vode. "Nažalost, ima žrtava. Policija i civilna zaštita su organizovani, rade svoj posao koliko su u mogućnosti, juče su došli momentalno na lice mesta, zaista daju sve od sebe. Uključeni su i lokalni meštani, video sam veliki broj komšija koji su čamcima i kajacima prevozili ljude kroz moju ulicu. Nemam čamac, ali sam uzeo da izbacujem vodu iz svog ulaza", rekao je on.

