Od boli u ramenu uzrokovanog kalcifikatima najčešće pate sportisti, građevinski radnici, krojačice, radnici na proizvodnim trakama kao i osobe koje puno vremena provode za računarom. Pojava kalcifikata u tetivama mišića raznih delova tela (kalcificirajuća tendinopatija) relativno je učestala pojava, kojoj se najčešće i ne zna uzrok.

Kiropraktičar i doktor Doma zdravlja ''West medic'' Miloš Mrkić rekao je za TV Pink je da je u pitanju jedna od najčešćih povreda.

- To je vrlo kompleksno stanje, svako ko se susreo sa ovim bolom, zna koliko je to bolno, i zahtevno za lečenje. Upala tetiva je najčešće stanje, i jedno prati drugo kada su u pitanju bolkovi. Uzroka je mnogo za pojavu ove nelagode, a najčešće je preopterećenje zgloba - rekao je Mrkić.

Kako kaže, mišići oko ramena su jaki, drže zglob, kao što čine i ligamenti, i kada dođe do prenaprezanja i opterećenja, može dovesti do upalnog procesa.

- Poznato je ljudima da tetiva ovog mišića i bicepsa najčešće stradaju. To je najčešće pri ponavljajućim pokretima, što je slučaj za sportiste. Tetiva postaje manje otporna na ove aktivnosti, gde dolazi do bola i ograničenja pokreta - rekao je on.

Ljudi kažu da ne mogu da spavaju tokom noći, pa čak i kada se okrenu na suprotnu stranu, osećaju jak i oštar bol, dodao je Mrkić.

- Ljudi kada kažu da kada miruju, nemaju bol, ali je to zamka koja nam dođe kao podloga za ograničenje pokreta. Kada ruka miruje, i to uslovljava da posle ne možete da je pomerite - objašnjava on.

Pre bilo kakve vrste lečenja, trebamo se konsultovati sa stručnim licima, koji će uraditi rengen, magnetnu rezonancu i sl., da bi se utvrdilo kakav je problem u pitanju, rekao je on za kraj.

Autor: