ZA 17 SATI U SRBIJI IZGUBLJENA 3 MLADA ŽIVOTA! Okanović za Pink objasnio problem CRNIH TAČAKA - Gde su udesi i nesreće učestaliji

Troje mladih ljudi poginulo je za samo 17 sati u dva udesa, a deonice na kojima su se desile nesreće, prema rečima meštana važe za crne tačke.

Damir Okanović, predsednik Komiteta za bezbednost saobraćaja, kaže da Srbija ima dobar sistem praćenja crnih tačaka, gde se u svakom trenutku može videti svaka nezgoda, još od 2015. godine pa sve do danas.

- Problem je, kako putari shvataju te tačke. Po njima su uvek vozači krivi... Međutim, imamo i drugi stav, a to je da ukoliko se negde češće dešavaju nezgode, to može biti i do dela puta. Bitno je pomenuti i opraštajuće puteve. Svako od nas je podležan greškama - rekao je Okanović.

Važno je da se crne tačke prate, kako bi se jasno znalo šta su problemi, naveo je Okanović.

- Pozornost uvek mora da bude na maskimumu, i da budete usresređeni. Samo je pitanje gde ćete usmeriti tu pažnju. Morate da znate, ako ste u zoni škole, da treba da smanjite gas, ako imate odron na putu, gledaćete ima li kamenja. Vi, morate da omogućite vozaču što komotniju vožnju, kada je u pitanju održavanje puteva. Mi imamo pilote i kontrolu leta - kaže Okanović.

Kako je rekao, nekada je postojao znak koji označava crnu tačku na putu.

- Upravljači puta su dužni da utvrđuju crne tačke, a onda da ih otklone. Ima ih, ako je tačka tačna, i na magistralnim putevima, na auto-putevima i sl. Ima ih svuda - Nastavio je Okanović.

Autor: