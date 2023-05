Šta će biti sa CENOM kvadrata? Pojavio se potpuno novi faktor na tržištu koji utiče i na tražnju i na ponudu!

Sada se pojavio potpuno novi faktor koji utiče i na tražnju i na ponudu!

Za razliku od Srbije, hlađenje tržišta nekretnina već neko vreme je aktuelno u svetu. Iako iz meseca u mesec pojedine opštine po gradovima, beleže primetan pad cena kvadrata, struka ne polaže mnogo nade da će se u tom pravcu trend nastaviti i do kraja godine.

Milić Đoković, iz Odbora Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije, Privredne komore Srbije, kaže da je jako teško predvideti u kom pravcu će se kretati cena kvadrata do kraja godine, i to zbog specifičnosti našeg tržišta i uticaja mnogih faktora. Sada se tako pojavio i potpuno novi faktor - a to je pitanje hoće li biti izbora i kada.

- Postoji jedno pravilo na srpskom tržištu nekretnina, a to je da nema pravila. Mi na žalost ne reagujemo tržišno, i kod nas je uticaj vantržišnih elemenata jači. Svuda u svetu na cene nekretnina utiče zakon ponude i potražnje, međutim, kod nas utiču politička dešavanja, okruženje, i puno nekih opštih parametara koji nemaju veze sa tržištem nekretnina. Tako da u zavisnosti od političke situacije, političkog sistema, te da li će biti izbora na jesen ili ne, da li će se smiriti rat u Ukrajini... sve su to pitanja koja će uticati na dalje kretanje cena kvadrata nekretnina - tvrdi stručnjak.

Nema pada cena

Iako smo sada već skoro na polovini godine, Đoković kaže da je dug period do kraja druge polovine da se sa sigurnošću predvidi da li ćemo konačno ući u korak sa evropskim trendom koje već beleže pad cena nekretnina. Prema njegovim rečima, i dalje je mnogo faktora koji imaju veliki uticaj na ovom polju, ali trenutni pokazatelji su da nema pada.

- Puno je faktora koji mogu da nas iznenade, a na formiranje cene najmanje utiču ponuda i potražnja. Ponuda je još uvek manja nego potražnja, i tendencija je blago smirivanje cene ali drastičnog pada nema. Ovo što vidimo po nekim opštinama, to su sporadični slučajevi koji ne pokazuju pravu sliku, i to je ukupno 3 odsto, dok se sa druge strane, rast desio u 97 odsto opština, što znači da to nije globalni pad . Teško je reći šta će biti na globalnom nivou ali trenutni pokazatelji su trenutno smirivanje cena bez pada, a delimični rast u skladu sa inflacijom.

Srpsko tržište otporno na evropski trend

Globalne ekonomske tenzije dovele su do toga da tržište nepokretnosti uspori u mnogim evropskim zemljama, dok je naše tržište pokazalo znake otpornosti prema globalnim trendovima kada je reč o broju transakcija, nedavno je izjavila Ivana Štrbac iz Republičkog geodetskog zavoda (RGZ). Republičkog geodetskog zavoda (RGZ).

Ona je objasnila da je naše tržište pokazalo određene znake otpornosti prema globalnim trendovima i da jeste usporilo kada je reč o broju transakcija, međutim, cene su i dalje rasle, i to pokazuju indeksi RGZ , gde je došlo do porasta cena stanova za 13,6 odsto. Štrbac je objasnila da usporavanje tržišta se odnosi na to da je broj transakcija manji nego u istom periodu prošle godine.

Prema poslednjem izveštaju portala Nekretnine.rs, najveći pad cene zabeležen je u beogradskoj opštini Palilula i to za 15,58 odsto. Kvadrat na ovoj lokaciji je u aprilu koštao 2.492 evra.

U istom periodu, pad je zabeležen i na Mirijevu, opštini koja poslednjih godina beleži sve veću tražnju i rast kvadrata. U aprilu je cena kvadrata ovde iznosila 1.851 evro i to je u odnosu na mart minus od 0,32 odsto, i u centru Beograda i to za 1,44 odsto na cenu od 3.348 evra u proseku za kvadrat.

U Novom Sadu vidljiv je takođe pad, po pojedinim opštinama i po nekoliko procenata. Cene u Pančevu i Kragujevcu ostale su istovremeno na istom nivou, dok je u Nišu zabeležen i rast i pad.

