TREĆI KLJUČ 'OTKLJUČAVA' MISTERIJU: Istražitelji sužavaju krug osumnjičenih za krađu 5,25 miliona iz sefa eparhije vranjske

Istražitelji Policijske uprave u Vranju od ponedeljka intenzivno rade na otkrivanju lopova koji je iz sefa Eparhije vranjske, smeštenog u kacelariji blagajnika, odneo čak 5.250.000 dinara.

Iako se iz policije još nisu oglašavali ovim povodom, u tužilaštvu nam je potvrđeno da se pregledaju snimci sa sigurnosnih kamera, da su otisci poslati na analizu kao i da su četvorica sveštenika ispitani na poligrafu, što je donekle olakšalo posao istražiteljima da suze krug osumnjičenih.

- Još je rano za bilo kakve zaključke, mada se neki sami nameću. Nemamo dilemu da je reč o nekome ko je imao pristup eperhijskom domu, kancelariji i sefu, a po svemu sudeći izgleda da nije reč o đakonu blagajniku, jer ne samo da je prošao poligraf, nego i druge okolnosti sklanjaju sa njega sumnju - kaže nam izvor blizak istrazi.

U okviru Vladičanskog doma u Vranju je više poslovnih prostorija i stanova, od kojih jedan koristi sveštenik sa porodicom. Sam vladika češće spava u manastiru Sveti Nikola, a ove prostorije koristi za rad i prijem stranaka.

- Kuća ima četiri ulaza. Ključ od kancelarije blagajnika, koja je gotovo uvek zaključana, imaju dva čoveka, blagajnik i vladika, a sada se istražuje gde je treći ključ, jer ih

je toliko izrađeno. Svi jedva čekamo da policija završi posao, jer je situacija prilično neprijatna - kaže jedan od sveštenika eparhije.

Prvobitno se mislilo da se krađa dogodila u nedelju u zoru, jer je u to vreme došlo do prekida snimka na kamerama, ali je kasnije utvrđeno da postoji prekid u još jednom terminu, a to je petak pre podne. Istražitelji zato veruju da je u petak izvedena ili "proba pljačke" ili samo razbojništvo, s obzirom na to da je blagajnik poslednji put video novac u kasi u četvrtak po podne, a onda kada je u ponedeljak otključao sef shvatio da

nedostaje ogromna svota novca. Popisom je utvrđeno da nedostaje 5.250.000 dinara.

