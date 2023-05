RASTE VODOSTAJ SAVE KOD ŠAPCA! U susednim zemljama haotična situacija - ima li straha od poplava u Srbiji?

Zbog poplava u regionu, raste nivo Save i u našoj zemlji. RHMZ je izdao upozorenje da će na Savi kod Šapca vodostaj danas prevazići granicu redovne odbrane bez dostizanja granice vanredne odbrane od poplava.

Pre dva dana su potopljene ulice Novog Sada, Zrenjanina i Koceljeve. Građani pamte poplave iz 2014. i svi se pribojavaju da ne dođe do takvog, ili sličnog scenarija, dok stručnjaci tvrde na nema mesta panici i da poplava neće biti.

Potopljene ulice infrastrukturni problem

Meteorolog Marko Čubrilo kaže da poplavljene ulice u Novom Sadu i drugim gradovima nisu zbog reka, već zbog loših kanalizacija i velike količine vode, koja se nakupila za kratko vreme.

"Nemam zvaničan podatak, ali znam da je u Zrenjaninu palo 80 litara za sat-dva, a to su velike količine kiše, a imamo lošu kanalizaciju i to je stari problem. Voda se već povukla, ali nije nam adekvatna kanalizacija. Velike reke, Dunav, Sava, Tisa i Tisa se ne izlivaju lako, njima treba znatno više vode, a danas ionako prestaje kiša i neće biti obilnih pljuskova ili će biti znatno ređi. Voda će se povući i smiriće se i manje reke", kaže Čubrilo.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će na Savi kod Šapca vodostaj 19. maja prevazići granicu redovne odbrane od poplava.

Prekogranični vodostaj kod Šapca

Dejan Vladiković, koordinator hidroloških prognoza i upozorenja u Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ) kaže za „Blic“ da neće biti nikakve opasnosti od poplava u Srbiji u rangu u kom su to imale susedne zemlje u gornjem toku Save.

"Susedne zemlje imaju ozbiljne probleme, to su i Kupa, Karlovac, Una, Sana, Obrovac, i u Hrvatskoj i na području Bosne i Hercegovine. Kod njih je ogromna količina vode koja ide ka nama, ali ima dovoljno prostora u reci Savi na našem delu toka. Jedino se kod Šapca očekuje da vodostaj prevaziđe granicu redovne odrane od poplave, to je prvi stepen odbrane, ali prema našim najnovijim proračunima ne bi trebalo da uđe u vanredni, drugi stepen odbrane. Oko dva metra će vodostaj porasti kod Šapca i Mitrovice, što kod Mitrovice ne znači redovnu odbranu, a kod Šapca da i ne očekuje se da tamo uđe u vanrednu s tim što će onda stajati i ostaće na tom nivou, biće stagnacija i neće odmah početi da opada", kaže Vladiković.

Prema njegovim rečima Drinom stiže dosta vode, jer je u Crnoj Gori i istočnoj Hercegovini bilo dosta padavina.

Ogromne količine vode na ulicama Novog Sada

Usled naglih i obilnih padavina tokom prošle večeri, u Novom Sadu, sve nadležne gradske službe aktivno su radile na rešavanju problema građana, a na terenu su brojne ekipe radile na sanaciji poplava.

Gradskoj upravi za inspekcijske poslove prijavljeno je 52 slučaja otežanog kretanja putničkih motornih vozila u većem broju ulica, devet prijava poplava u podrumskim prostorijama, tri prijave za oborena stabla i jednu za oboreni stub elektrodistribucije.

Odmah nakon prestanka padavina i povlačenja vode službe JКP „Čistoća“ pristupile su uklanjanju blata sa puta koje je ometalo saobraćaj.

Poplave u Užičkom kraju

Područje užičkog sela Karan juče u popodnevnim satima zahvatilo je jako nevreme praćeno obilnim padavinama i do 30 litara kiše što je dovelo do bujica i do porasta nivoa potoka Stanci i njegovog izlivanja, rekao je Zoran Militarov, načelnik komunalne inspekcije Grada Užica.

Došlo je do začepljenja propusta i nemogućnosti da voda nastavi dalje svojim tokom pa je došlo do izlivanja na put i ulazak vode u jedan broj objekata, rekao je Militarov i istakao da ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi ljudski životi.

Policija je, zbog posledica padavina, intervenisala na teritoriji Novog Sada, opštine Beočin, Sremskim Karlovcima, Zrenjaninu, Šapcu, Rumi i Valjevu.

Ne deluje da će biti ozbiljnijih poplava

Klimatolog Vladimir Đurđević kaže da prema trenutnim prognozama, ne deluje da ćemo imati neke ozbiljnije poplave, ali je potreban oprezan. Ističe da se poslednjih godina zbog promene klime maksimum padavina premešta iz juna u maj. Živimo u rizičnijem svetu, rekao je Đurđević za RTS.

Dodao je da možemo očekivati ekstremne padavine, obilnije od dosadašnjih.

"Situacija nije redovna, ovo je neki prvi stepen upozorenja koji je izdao RHMZ. Prema trenutnim prognozama, ne deluje da ćemo imati neke ozbiljnije poplave, ali treba da postoji neki nivo opreznosti. U tom smislu RHMZ sigurno prati situaciju, a takođe sektor za vanredne situacije. Tako da nismo sada u nekoj situaciji koja je ekstremno kritična", navodi Đurđević.

Ipak, još jednom ponavlja da opreznost treba da postoji, jer su bile velike akumulacije padavina i u Hrvatskoj i u BiH, tj. celim slivom Save su bile velike padavine.

"Ta voda treba da prođe negde i proći će kroz Savu koja protiče delom kroz Srbiju i u jednom trenutku ćemo imati viši vodostaj i u nekim mestima će to biti preko tih granica redovnih odbrana od poplava. Možda ćemo se približiti sledećem nivou upozorenja, ali prema trenutnim prognozama ne bi trebalo da bude situacija koje su ekstremne kao što su bile poplave 2014. godine", navodi Đurđević.

Za vikend kratkotrajna stabilizacija

Danas (18.05.) oblačno i svežije, mestimično sa kišom.

Sutra (19.05.) ređa pojava kiše, posle podne toplije uz postepeno razvedravanje.

Za vikend (20.-21.05.) pretežno sunčano i toplo, u subotu uglavnom suvo, a u nedelјu u brdsko-planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom.

Od ponedelјka (22.05.) promenlјivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kiše i kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom.

