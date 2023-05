Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić: Juče je bio veliki dan za naš grad, to potvrđuje i dolazak predsednika. Nidek će zaposliti 1000 ljudi u svoje dve fabrike

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić bio je gost Bojane Ristovojević u emisiji “Jutro”, na televiziji “Prva”, gde je govorio o otvaranju druge fabrike japanskog giganta Nideka, predstojećem Međunarodnom poljoprivrednom sajmu, ali i protestima u glavnom gradu zemlje

-Juče je bio veliki dan za Novi Sad, mislim da svi moramo biti radosni. Predsednik je bio na otvaranju, onda je jasno koliko je ta fabrika važna. Ovo je druga fabrika koju je Nidek otvorio u Novom Sadu i zapošljava 52 ljudi, a ukupno će u obe fabrike biti zaposleno još 1000 ljudi. Od 2012. godine je bio mukotrpan rad, ali došli su Kontinental, Lir, Beri Kalebo, Nidek. Novi Sad se promenio na bolje, ima 42.000 zaposlenih više nego pre 10 godina i prosečna zarada skočila je na 877 evra u decembru prošle godine. I ono što smo zacrtali do 2025. godine je da prosečna plata bude 1300 evra. Sada očekujem da će biti 950 evra kada nam stigne izveštaj za ovu godinu. Novi Sad ima pet novih bulevara, gradimo dva nova mosta, radimo Almaški kraj. To su stvari koje su došle od 2012. godine. Predsednik je juče rekao divnu stvar, kada je na užem sastanku pre obilaska fabrike, direktor kompanije Nidek za Novi Sad istakao da je došao iz Italije u Srbiju, a rodom je iz Kragujevca. Još dva radnika su se vratila iz Italije i zaposlila u Nideku. Naši ljudi se vraćaju, naša pamet se vraća. Mi kao grad imamo jak univerzitet, Fakultet tehničkih nauka i Naučno-tehnološki park. Godine 2012. bilo je 19 posto nezaposlenih , a danas je 6,1 posto. To je veliki uspeh- naglasio je prvi čovek Novog Sada.

Sajam je ambasador Novog Sada

Đurić je na pitanje voditeljke o predstojećem Sajmu poljoprivrede, čije se otvaranje očekuje u subotu, istakao da je sajam od izuzetne važnosti i da je u pitanju jubilarno 90. izdanje Međunarodnog sajma poljoprivrede.

-Sajam je brend grada i države, on je ambasador Novog Sada tih sedam dana. Zemlja partner je Italija ove godine, dok je prošle bila Mađarska. Biće preko 1.100 izlagača iz 26 zemalja. Ovo je izuzetno veliki jubilej da nešto traje 100 godina u našem gradu.

Brzo smo se mobilisali, sve službe su izašle na terene i osposobile grad

-U sredu je Novi Sad pogodilo nezapamćeno nevreme. Palo je 65 litara po metru kvadratnom kiše, dok je u avgustu palo 40 litara kada smo imali takođe poplave. Nijedna kanalizaciona mreža ne može da primi tu količinu padavina. Brzo smo se mobilisali, sve komunalne službe grada, republike i pokrajine, vatrogasci, policajci, žandarmerija. Ovim putem se svima njima zahvaljujem. Osposobili smo grad oko ponoći. Najviše smo se plašili za naše građane. Mi smo odmah u javnost pustili brojeve telefona da se građani javljaju za pomoć. Čak je i policija pomogla da dve gospođe sigurno budu odvezene do Betanije i tamo se porode. Juče su sve ekipe bile isto na terenu, sa sremske strane je bilo bujičnih voda koje su malo oštetile saobraćajnice. Nama ostaje da danas sednemo i da vidimo koliko možemo bolje da uradimo u sledećem periodu.

Stravično je da neko dve tragedije koristi u političke svrhe

Gradonačelnik Novog Sada osudio je proteste koji će danas biti opet održani u Beogradu.

-Stvarno je stravično da neko dve tragedije koristi u političke svrhe. Nije dobro i ne treba nam to. Nije dobro da se politizuju takve stvari da neko koristeći tragediju dođe na vlast.

