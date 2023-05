NEMA OPASNOSTI ZA GRAĐANE I NJIHOVU IMOVINU! Milenković za Pink: Očekuje se da Sava pređe redovnu granicu odbrane od poplava, a evo šta to tačno znači

U toku dana očekuje se da Sava kod Šapaca pređe redovnu granicu odbrane od poplava, kaže major policije Miloš Milenković iz Uprave za vanredne situacije, ali napominje da nema opasnosti po građane i njihovu imovinu.

- U Koceljevi je sada situacija pod kontrolom, jeste proglašena vanredna situacija na delu tertorije, a to podrazumeva sada da nadležne službe neprestano obilaze teren i i utvrđuju prioritete da se pomogne stanovništvu da se otklone posledice nevermena - rekao je Milenković.

Kako je objasnio to znači da se angažuje mehanizacija, da se izvrši čišćenje dvorišta, garaža i da se što pre izvrši sušenje prostorija, zatim i dezinfekcija kako bi se građanima obezbednili normalni uslovi za život.

- Pretpostavka je da će u toku dana doći do prelaska granice edovne odbrane od poplava. Kada se dogodi nadležna vodoprivredna preduzeća se angažuju u smislu dežurstva na određenim tačkama, ali nema bojazni za naše stanovništvo, odnosno za njihova materjalna dobra biti ugrožena kada govorimo o reci Savi i opet očekujemo prema prognozama da dođe do stabilizacije vremena na par dana i to nam ide u prilog - naveo je Milenković.

Prema njegovim rečima, pripadnici Sektora za vanredene situacije prate stanje na terenu i u pripravnosti.

- Što se tiče Novog Sada, pripadnici vatrospasilačkih jedinica su spasili su dve osobe i na nekoliko lokacija su pumpama izbacili vodu iz podrumskih prostorija i garaža - ukazao je Milenković.

On je istakao da je u prethodnih 48 sati zbog neveremena bilo angažovano 81 pripadnik vatrogasnispasilačkih jedinica sa preko 30 vozila i 30 pumpi na 32 intervencije crpljenja vode.

