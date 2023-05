'Bio je u stanju da ubija ljude koje čak i ne poznaje': Klinički psiholog o ubici iz Mladenovca, dotakao se i dečaka sa Vračara

Klinički psiholog Radomir Čolaković objasnio je profil U. B. (20) koji je osumnjičen za masakr u Mladenovcu, a u kojem je stradalo osam osoba.

- Ne može da se utvrdi tačan psihološki profil jer nema dovoljno podataka i imamo samo poluinformacije i glasine. Ali, u globalu, može da se primeti i to nije uopšte teško, da se radi o psihopatskoj strukturi. To je jedan sociopata i psihopata. Sociopata je to ponašanje naučio u kući, vrtiću, školi, u široj društvenoj sredini. U. B. je naučio da puca, da mogu tati da pet-šest puta da oduzmu oružje, pa da vrate, naučio je da se bahato ponaša jer nije bilo kazne. On takođe ima i psihopatsku strukturu, što znači da ima i određene karakteristike ličnosti koje se odnose na to da nema empatije, da gleda samo sebe, ima hladne emocije u odnosu na druge ljude, teško uspostavlja kontakte sa partnerima, emocionalno je nestabilan, kao i sociopata - kaže Čolaković.

Ističe da je lako prepoznati sociopatu, a klinički psiholog je otkrio i razliku između sociopate i psihopate.

- On je to naučio i prilično je emocionalno nestabilan i impulsivan. Psihopata je vrlo uračunljiv, može da bude šarmantan, da ima vrlo visoku enteligenciju. Mora da se pravi razlika između inteligencije i emocija. Neko može da bude inteligentan, a bez emocija. Hitler je imao vrlo visoku inteligenciju, a vidite šta je uradio zato što je bio emocionalno oštećen. I sociopata i psihopata su emocionalno oštećeni i stil ponašanja U. B. bio je da probleme rešava agresijom, koja može da ide od jednog šamara do ovakve situacije - ubistva osmoro ljudi. Povređivao je životinje, a to su već prvi signali kod serijskih ubica. Čovek koji ubije dvoje ili više ljudi je već serijski ubica. Istraživanja su pokazala da najveći broj serijskih ubica je u detinjstvu povređivao pse i mačke klao, vezivao za rep, mučio ih. To je prvi signal da se s detetom nešto dešava. Najveći broj takve dece ili postanu zločinci, ili socijalno neprilagođeni, antisocijalnog ponašanja, pa i serijske ubice, što je ovde slučaj. Međutim, u porodici, širem društvenom sistemu, školi, nije ništa naročito preduzeto i onda dete shvata da može tako nešto da radi. Sve to je bilo plodno tlo za U. B. Ali, on je ubio i sebe, za njega više nema života - navodi Čolaković.

On je pomenuo i dečaka (13) koji je osumnjičen za masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u kojem je stradalo 10 ljudi, devet učenika i školski čuvar.

- Njemu je bila bitna afirmacija. Bio mu je cilj da ih uplaši, da se čuje za njega. Pa ako hoćete da gledamo i šire, da ima što više lajkova, da mu aplaudiraju. On nije imao strah od kazne. Kada bi se u našem društvu kažnjavalo oštrije i realno, priča bi bila drugačija i kod psihopata. A to što je uzeo oružje? Imao ga je. Da nije bilo tog oružja, upotrebio bi neko drugo, kao i ovaj dečak u školi na Vračaru. K. K. ima elemente psihopatije. Ne možemo da kažemo da ima profil psihopate jer za nekog ko ima 13 godina ne možete da kažete da je oformljena ličnost. Ali kod njega su prepoznatljivi ti elementi, čak i neke druge stvari. Da nije imao pištolj, on bi možda zapalio školu. To su sociopatski elementi koji su prisutni kod mlađih, a što se tiče U. B., to je već izgrađen profil ličnosti sa psihopatskim i sociopatskim osobinama i psihopatskim karakteristikama - dodaje Čolaković.

Za kraj se osvrnuo na društveni kontekst i kako su ove vesti primljene u javnosti. Istakao je i posledice po društvo.

- Neki ih hvale. To samo znači da smo mi kao društvo najodgovorniji, tu je poražena cela Srbija. Tako nekoga ubiti i sa umišljajem... On je to umišljeno radio, pripremio se, imao je plan. Čak i jedan šizofreničar može da bude uračunljiv, bez obzira na to što ima najtežu bolest psihoze. Agresija je njegov odgovor na mnoge stvari koje nisu po njegovolj volji ili želi da bude po njegovoj volji - zaključuje Čolaković.