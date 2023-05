Vesić: Uskoro objavljujemo rute za kamione u tranzitu, nece vise unistavati lokalne puteve

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić najavio je da će tokom maja, najkasnije juna biti utvrđene tranzitne rute za kamione koji prolaze kroz Srbiju čime će biti onemogućeno da silaze sa autoputa i uništavaju lokalne puteve što se, dodao je, često dešavalo.

"Ljudi iz opština koji žive pored autoputeva znaju da kamiondžije, da bi izbegli da plate putarinu, silaze sa autoputa i uništavaju regionalne puteve. To je problem koji sam zatekao, a sa kojim nije baš niko imao želju da se uhvati u koštac tako da ćemo do kraja maja, početkom juna doneti tu odluku i biće zabranjeno svim kamionima koji su u tranzitu u Srbiji da idu bilo gde van tranzitnih ruta, a one su autoputevi", rekao je Vesić za Informer.

Najavio je i da će do kraja maja biti pušteni zajednički tagovi sa Severnom Makedonijom.

"To znači da ćete od leta, ukoliko prebacite svoj tag na postpejd, odnosno vežete ga za platnu karticu, moći da prolazite kroz makedonsle putarine sa srpskim tagom i obrnuto", rekao je Vesić.

Naveo da se vode pregovori da se to uradi i sa Grčkom i Hrvatskom.

"Mislim da ćemo sa Hrvatskom to brzo završiti, a za Grčku se nadam da ćemo to moći ove sezone. Ne mogu da budem siguran, ali radimo i sa našim prijateljima iz Grčke da to uradimo kako bi naši ljudi mogli da idu kroz obe ove zemlje sa srpskim tagovima i obratno, da oni sa svojim tagovima idu kroz Srbiju", rekao je Vesić.

Naveo je da će do kraja juna biti završena obilaznica oko Beograda, do Bubanj potoka, koja je, istakao je, veoma važna jer će omogućiti da se sav tranzitni saobraćaj sa "Gazele" ukloni i da svi oni koji nemaju potrebu da ulaze u Beograd, ne moraju više da idu preko tog mosta pošto će imati obilaznicu.

Naveo je da ostaje da se uradi poslednjih 31 kilometar obilaznice, od Bubanj potoka do Pančeva, te pomenuo da radovi podrazumevaju dva tunela - tunel Bubanj potok dužine 1,6 kilometara i tunel Leštane dužine skoro kilometar, kao i most preko Dunava koji će zajedno sa pristupnim saobraćajnicama i stubovima biti dugačak oko 1,8 kilometara.

Dodao je da će obilaznica biti istovremeno i drumska i železnička.

"Nadam se da do sredine sledeće godine možemo da počnemo radove na tunelima na toj poslednjoj deonici što znači da ćemo u narednih nekoliko godina imati kompletno završenu obilaznicu oko Beograda čija je izradnja počela 1991. godine", rekao je Vesić.

Naveo je da će najkasnije u septembru biti otvoren autoput između Rume i Šapca, a da će se do 2024. godine raditi nastavak, odnosno brza saobraćajnica do Loznice.

Dodao je da će, prema obećanjima kineskih izbođača, do kraja godine biće završen autoput od Pakovraća do Požege.

Između ostalog, Vesić je naveo je da bi do kraja godine trebalo da bude završena i deonica Sremska Rača-Kuzmin što je, podsetio je, prvi deo autoputa Beograd-Sarajevo.

Naveo je da će ove godine početi da se radi brza saobraćajnica Kragujevac-Mrčajevci dužine 37 kilometara, koja će predstavljati izlaz iz Kragujevca na autoput "Miloš Veliki", te dodao da će se u okviru toga raditi obilaznica oko Kragujevca dužine 21 kilometar.

Takođe, Vesić je naveo da će ove godine početi da se radi i "smajli" saobraćajnica na severu Vojvodine dužine 175 kilometara.



Dodao je da će ove godine biti pušten deo Moravskog koridora do Koševa i podsetio da je nedavno otvoren prvi deo tog koridora, od Pojata do Makrešana.

"Ostaje nam da do kraja sledeće godine pustimo deo od Preljine do Adrana koji su malo iznad Kraljeva što znači da ćemo spojiti Kraljevo na autoput 'Miloš Veliki', a onda nam ostaje da 2025. godine završimo deo između Adrana i Koševa", dodao je Vesić.