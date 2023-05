DA LI I VAS OVIH DANA NERVIRAJU ROJEVI SITNIH BUBA?! Otkrivamo zašto ih je toliko, do kada im traje sezona i ŠTA AKO IH POJEDETE

Poslednjih dana građani Srbije u svim krajevima, a pogotovo oni koji žive u blizini parkova i vode, žale se na rojeve sitnih buba koje nekontrolisano lete.

Pri tome, nakon što prođemo kroz roj, česta je pojava da nam se gomila sitnih insekata zalepi na odeću, a ponekad nam ulaze u oči i usta. Ipak, iako se pitamo koja vrsta je u pitanju, ni najveći stručnjaci ne znaju odgovor na to pitanje.

Profesorka Olivera Petrović Obradović sa Poljoprivrednog fakulteta, objašnjava za Telegraf.rs da u rojevima može biti i po nekoliko vrsta sitnih insekata, koji se u struci najčešće nazivaju dvokrilci. Njihova brojnost rezultat je početka proleća, a i blage zime.

- Mnogo toga sada leti. Lete i biljne vaši jer se nalaze na drveću i počinju da napuštaju drvo, pa traže zeljaste biljke da pređu na njih. Videla sam i ja lično da se zemlja beli od košuljica, one se presvlače dok su larve i te košuljice mogu da lete i padaju na vas. Ogromna je brojnost jer je bila blaga zima. Biljke su sočne i vaši se neverovatno razmnožavaju - kaže profesorka.

Drugi razlog za njihovo nekontrolisano kretanje je to što ih nosi vetar. Kako i sama napominje, kod Zemunskog keja u Beogradu dešava se da uđete u roj buba kog se ne možete otarasiti, a ta pojava dešava se svake godine zbog parenja.

- To je pojava koja se dešava svake godine, lete nekontrolisano i ta aktivnost je vezana za parenje. U roju su mužjaci i ženke, a posle tga polažu jaja. To obično rade vrste koje su sitne muve ili komarci, ali ne ovi što nas ujedaju. One ne napadaju nas, već mi ulećemo u njihove rojeve. Uleteće nam i u usta i u oči sigurno, dešava se - dodaje naša sagovornica.

Iako nam njihovo prisustvo smeta, profesorka kaže da nije strašno i ako ih slučajno pojedemo, jer je činjenca da smo u toku života svakako pojeli mnogo insekata, te nam se ništa neće dogogoditi. Rojeve ćemo viđati do početka juna, a nakon toga stiže nam sezona komaraca, neprestan svrab i ujedi. Za razliku od njih, sitne vrste ne mogu da nam počine nikakvu štetu.