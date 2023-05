Vesić: Na proleće završavamo projekat brze saobraćajnice između Kraljeva i Novog Pazara

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture istakao da će se time dva grada povezati na auto-put "Miloš Veliki"

Razvoj infrastrukture znači razvoj zemlje, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i dodao da će na proleće biti završen projekat brze saobraćajnice između Kraljeva i Novog Pazara čijom će izgradnjom Raška i Novi Pazar biti povezani na auto-put "Miloš Veliki".

Vesić je, gostujući na televiziji Pink, rekao da se politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića, osim po standardu, novim radnim mestima i povećanju plata, može videti i po saobraćajnom i infrastrukturnom povezivanju Srbije.

"Kada Srbiju povežete infrastrukturno, izgradite puteve, to ne znači samo da ćete brže stići iz jednog u drugi deo Srbije, već i da ćete imati nova radna mesta jer oni koji žele da investiraju traže da budu saobraćajno povezani, veće plate i razvoj mesta u Srbiji u smislu turizma i toga da ljudi ostaju da žive tu gde žive", rekao je Vesić.

Istakao je da razvoj infrastrukture znači razvoj zemlje i dodao da je Vučić prvi predsednik koji je to razumeo i koji to sprovodi.

"Ni drugim predsednicima pre Aleksandra Vučića nije bilo zabranjeno da grade puteve samo što nisu znali, nisu umeli ili nisu hteli", rekao je Vesić.

Naveo je da će do kraja juna biti otvorena obilaznica oko Beograda, do Bubanj potoka čime će, dodao je, biti obezbeđeno da se sav tranzitni saobraćaj sa mosta "Gazela" preusmeri na obilaznicu čime će se, ujedno, smanjiti broj vozila i zagađenje u gradu.

Vesić je rekao da se na mnogo mesta u Srbiji gradi i naveo da se grade Moravski koridor, završava auto-put "Miloš Veliki", deonica Sremska Rača-Kuzmin što je prvi deo auto-puta Beograd-Sarajevo, brza pruga od Novog Sada do Subotice...

Naveo je da je ove godine odvojeno 1,4 milijardi dinara radi sufinansiranja razvojnih infrastrukturnih projekata u lokalnim samoupravama na teritoriji Srbije.

Dodao je da je taj program bio predlog premijerke Ane Brnabić i dodao da se na tome radi veoma posvećeno, te da će ove godine biti isfinansirani projekti u Čačku, Kraljevu, Leskovcu, Prokuplju, Kuršumliji, Lebanu, Bojniku i Lučanima.

Vesić je, između ostalog, rekao da se radi rekonstrukcija Magliča koji je srednjevekovni grad između Kraljeva i Raške, pasarela koja će omogućiti da se dođe do samog Magliča, kao i replika srpskog srednjovekovnog sela.

"Sređujemo Caričin grad u Lebanu, radimo botaničku baštu u Bojniku, kulturni centar u Sijarinjskoj banji. Radićemo i vizitorski centar u Đavoljoj varoši, tako da su sve to projekti koji se finansiraju od 1,4 milijarde dinara, a siguran sam da ćemo dobiti i više sredstava", rekao je Vesić i dodao da je nedavno razgovarao sa predstavnicima EU da i oni daju sredstva za ovakve projekte.

Vesić je naveo da će najkasnije u septembru biti završen auto-put Ruma-Šabac, a da će od Šapca do Loznice biti brza saobraćajnica.

"Završićemo u julu prvih 5,5 kilometara auto-puta Niš-Merdare, a do oktobra i deo Moravskog koridora do Koševa. Nedavno je pušten u saobraćaj prvi deo tog koridora, od Pojata do Makrešana, a do kraja sledeće godine završićemo deo od Adrana do Kraljeva i ostaje nam da završimo deo između Adrana i Koševa", dodao je Vesić.

Naveo da će ove godine početi da se gradi "smajli" saobraćajnica na severu Vojvodine dužine 175 kilometara, kao i prve stanice beogradskog metroa.

