DRAMA U ITALIJI! NAJMANJE 100 SRBA ZAROBLJENO NA SICILIJI - Eruptirao vulkan Etna, aviokompanije obustavile SVE LETOVE (FOTO+VIDEO)

Kako se saznaje, putnici su zbrinuti i jedino im preostaje da se situacija smiri i nebo bude pogodno za let.

Etna, najaktivniji vulkan u Evropi, proradio je u nedelju i izbacio pepeo na Kataniju, najveći grad na istoku Sicilije.

Mount Etna, Italy's highest active volcano, erupts on Sunday, causing the suspension of flights to Catania–Fontanarossa Airport (CTA/LICC) and the release of ashes into the air on the east coast of Sicily.#volcano #flights #aircraft pic.twitter.com/l5SLUn9XX4