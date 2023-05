TRI OPCIJE ZA ĐAKE IZ 'RIBNIKARA' Roditelji podeljeni oko modela nastavka školske godine: 'IZGUBILI SMO JEDINSTVEN STAV'

Nakon tragičnog događaja u beogradskoj osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” kada je trinaestogodišnjak usmrtio devetoro đaka i čuvara škole, a ranio još šestoro, podeljena su mišljenja o tome da li deca treba da se vrate u klupe.

Prvi školski dan je održan juče, iako je deo roditelja bio mišljenja da se školska godina završi 3. maja. Grupa roditelja zastupa stav da se školska godina nastavi, ali u drugoj obrazovnoj ustanovi, dok je određeni broj njih mišljenja da bi deca trebalo da se vrate u školske klupe.

Predsednik Saveta roditelja te škole, Igor Đorđević, kazao je da je njihov zvanični stav da deca treba da se vrate u školu.

“Da nastave sa aktivnostima prema planu koji utvrđuje tim koji je za to nadležan i da tek onog trenutka ako zvanično dobijemo od strane te grupe roditelja zahtev da se mi kao Savet izjasnimo po tome, onda ćemo se izjasniti”, kazao je on odgovarajući na informaciju da je grupa roditelja te škole danas dala podršku inicijativi da odmah bude obustavljeno izvođenje nastave i da se radna školska godina okonča sa 3. majem.

Roditelji nastradale dece su se ranije ogradili od javnog istupanja Đorđevića i njegovog drugog delovanja, a u dopisu Ministarstvu su naveli da su prisiljeni da ukažu na velike propuste i nekooperativnost uprave škole, pre svega direktorke Snežane Knežević, a delom i predsednika Saveta roditelja.

"Mi smo za nastavu, ali bilo gde drugde"

Jedan od roditelja, koji je član Saveta, rekao je da deo roditelja traži da se školska godina završi, ali da je većina za obustavljanje nastave u zgradi Ribnikara, “jer deca koja su bila u smeni u toku masakra psihički teško podnose povratak na to mesto”.

“Mi smo za nastavu ali bilo gde drugo. Ima i dece iz druge smene čija su deca poznavala žrtve i oni su za izmeštanje. Za nastavak nastave u Ribnikaru su uglavnom roditelji mlađe dece, za koju oni misle da nisu ni svesna šta se dogodilo”, kazao je jedan od roditelja.

Dodaje i da roditelji čija deca idu u školu, prate decu i čekaju ih, te da samim tim “znači da se deca ne osećaju bezbedno”.

“Deca treba da idu u školu, ali na drugom mestu. Mi svi radimo i plašimo se da ostavljamo decu u takvom psihičkom stanju same kod kuće, ali je i to bolje od odlaska u "nezdravu sredinu" kakav je "Ribnikar" sada”, navodi izvor.

Deca iz OŠ "Vladislav Ribnikar" koja nisu spremna da idu na nastavu to i ne moraju, a svako dete i njihovi roditelji moći će tu odluku da promene u svakom trenutku, navodi se u najnovijem saopštenju Ministarstva prosvete.

Ministarstvo prosvete je na osnovu odluke pedagoškog kolegijuma škole i u dogovoru sa Savetom roditelja Ogledne osnovne škole Vladislav Ribnikar i Radne grupe za unapređenje mentalnog zdravlja i sigurnosti mladih, dalo preporuku za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada i vannastavnih aktivnosti do kraja nastavne godine, za sve učenike Ogledne osnovne škole Vladislav Ribnikar u Beogradu.

Kako je saopšteno, ovo su preporuke:

1. Svakom detetu, koje se ne oseća spremno da pohađa nastavu i kome je neophodna podrška, ista je omogućena od strane stručnih lica.

2. Nastava, kao i ostali vidovi podrške procesu učenja, održavaju se isključivo za decu čiji su roditelji izrazili želju za tim.

3. Svaki roditelj ima mogućnost da, u bilo kom trenutku, promeni odluku u skladu sa trenutnim osećanjima svog deteta.

4. Ministarstvo prosvete priprema predlog posebnog modela upisa u srednju školu za učenike 8. razreda Ogledne osnovne škole Vladislav Ribnikar koji biti prvo predstaviti roditeljima.

"Izgubili smo jedinstveni stav kao roditelji"

Đorđević je rekao da su roditelji izgubili jedinstven stav, ali da se situacija kreće u boljem pravcu.

“Nažalost, došli smo u situaciju u koju nismo želeli, a to je da smo kao roditelji izgubili jedinstveni stav. Zašto? Ne sumnjam, a ponovio bih izjavu gospodina (Slobodana) Negića koji je vrlo emotivno napomenuo da ne sumnja u empatiju svih ljudi, ali svi je drugačije iznosimo i doživljavamo, kazao je Đorđević.

Dodao je i da su se kao predstavnici roditelja podelili u tri grupe.

“Postoji grupa roditelja iz VII-2 u čiju nameru ne sumnjamo ni malo. Mi smo kao Savet roditelja stali iza njihovih sedam zahteva i ja kao predstavnik Saveta roditelja i ovlašćeno lice za kontakt sa Vladom, ministarstvima i medijima - to sam i zastupao. Što se tiče dodatnih zahteva, oni nisu uputili nama i nismo se izjašnjavali o njima. Ja mogu da iznesem samo lični stav da što se tiče odgovornosti bilo koga u školi - direktora, psihologa, pedagoga - ukoliko bilo koji deo istrage pokaže da ona postoji, ja ću je podržati", poručio je on.

Đorđević smatra i da u ovom trenutku nije dobro za decu da nemaju svog psihologa i pedagoga sa kojima rade godinama.

“Ja lično to ne mogu da podržim, ali ako se obrate Savetu roditelja - i ako većina bude za to - mi ćemo to podržati. Tu je i treća grupa roditelja koja je izašla sa puno dezinformacija, rekao bih čak i neprimerenu reč sa puno laži... Čujem da ih je 50, pa 300, a to su oni koji traže završetak školske godine i zatvaranje škole. Oni su prozvali 16 roditelja sa mnogo laži. Rekli su da je održan kolegijum Saveta roditelja gde su te roditelje nazvali podobnima. Tamo je 16 roditelja koji su izabrani na Savetu roditelja", rekao je on.

"Nema normalne komunikacije između roditelja i rukovodstva škole"

Još jedan roditelj iz Saveta je otkrio da razumeju ogorčenost roditelja stradale dece i da zahtevaju ostavku direktorke, pedagoga i psihologa, ali kažu da ne mogu tvrditi da je odgovornost na njima.

- Nezahvalno je o tome pričati, ali nisu oni mogli učiniti ništa da spreče masakr. Direktorki svi zameramo što nije reagovala posle toga, ni sada nema dobre ni normalne komunikacije između roditelja i rukovodstva škole, kazao je roditelj.

Roditelji nastradale dece su ranije uputili dopis Ministarstvu prosvete u kojem zahtevaju “hitnu i bez daljeg odlaganja suspenziju Snežane Knežević, direktorke OŠ “Vladislav Ribnikar” do okončanja istrage i utvrđivanje njene lične odgovornosti za nastali tragični događaj i kasnije postupanje prema učenicima i roditeljima VII/2 odeljenja”. Takođe, zahtevaju i hitnu suspenziju školskog psihologa Lidije Maksić i školskog pedagoga Jelene Vujičić.

Nije potrebno lekarsko uverenje ukoliko dete ne želi da ide u školu

Đorđević je, komentarišući navode glumice Milene Vasić da roditelji koji ne žele da njihovo dete ide u školu, moraju da dostave lekarsko uverenje, kazao da je to “apsolutno netačna informacija”.

"To je izvučeno kao jedan deo iz cele informacije. Od danas, deca koja ne dolaze u školu, a koja su bolesna, treba da dostave opravdanje od lekara. Ona deca koja nisu u stanju da dođu iz psiholoških razloga , straha, njihovi roditelji treba samo da informišu o tome razrednog starešinu", kazao je Đorđević za Blic.

Poručuje i da je potrebno voditi evidenciju koliko je dece u toj meri traumatizovano da ne mogu da dođu u školu.

"U ovom trenutku imamo 200-300 dece koja ne dolaze u školu, ali nisu svi traumatizovani, neki su bolesni zaista. Treba imati tačnu informaciju da bi lekarski timovi znali sa čime će se u budućnosti susretati", rekao je on.

Prema njegovim rečima, od početka se vodi evidencija o tome koliko dece dolazi, a koliko ne.

“Samo je sada napravljen dalji korak, da se prati koliko dece od onih koji ne dolaze, ne dolaze jer su bolesna od redovnih virusa, a koliko je zaista traumatizovane dece” pojasnio je Đorđević.

Šta su zahtevi roditelja VII/2 Da se u potpunosti i do kraja izvrši rekonstrukcija tragičnog događaja i o tome obaveste zainteresovane strane Da se objasni šta će biti s dečakom i u kom su statusu njegovi roditelji jer postoji strah da će on biti na slobodi Da se objasni šta će se i kako, osim obezbeđenja sredstava, preduzeti povodom renoviranja prostorija škole Da se kaže šta je konkretno preduzeto ili će biti preduzeto povodom zahteva za utvrđivanje odgovornosti ljudi koji su izneli u javnost spisak sa imenima dece iz odeljenja, kao i fotografije roditelja i dece Određivanje jednog ili manje grupe lica za komunikaciju i koordinaciju aktivnosti sa roditeljima VII/2 Izradu posebnog nastavnog plana i programa završetka sedmog i pohađanja osmog razreda za VII/2, uključujući i polaganje male mature Formiranje zdravstvene dokumentacije učenika i roditelja koji se nalaze na psihoterapiji, po posebnom zahtevu svakog od roditelja Da se svi preživeli učenici odeljenja intaktno vrate u svom sastavu, bez obzira koliko bude učenika i bez popunjavanja učenicima iz drugih odeljenja